У Гродівській селищній громаді діє програма підтримки для родин безвісти зниклих військовослужбовців. На 2026 рік у бюджеті громади на ці виплати передбачили 300 тисяч гривень. Подати заяву можна особисто, онлайн або поштою.

Про те, як саме працює механізм отримання допомоги, розповіла журналістам Вільного Радіо начальниця відділу управління соціального захисту населення Гродівської селищної громади Тетяна Васильчук.

Хто може отримати допомогу

Допомогу передбачили для сімей військовослужбовців, які зникли безвісти. Це одна з соціальних програм громади, яку фінансують з місцевого бюджету.

Як подати заяву

Щоб отримати виплату, потрібно написати заяву. У відділі соціального захисту є готовий зразок.

Зразок заяви на оформлення виплат для родин військовослужбовців, які зникли безвісти

Приклад заяви. Фото: Гродівська СВА

Заяву разом із документами можна подати кількома способами. Їх приймають під час особистого звернення, поштою або онлайн. Якщо документи надсилають електронною поштою, до заяви додають скановані копії. Важливо, щоб вони були чіткими та добре читалися.

Які документи потрібні

До заяви потрібно додати наступні документи:

паспорт;

ідентифікаційний код; банківські реквізити для виплати коштів;

підтверджувальні довідки.

Для родин безвісти зниклих військових обов’язково потрібна довідка з військової частини, яка підтверджує статус військовослужбовця як такого, що зник безвісти.

Куди надсилати документи

Документи можна подати особисто за адресою: Дніпро, вулиця Воскресенська, 27. Саме там зараз приймають заявників від Гродівської громади.

Також заяву можна надіслати адресною доставкою через “Нову пошту” або “Укрпошту” на ту саму адресу: Дніпро, вулиця Воскресенська, 27. Як пояснюють у відділі соцзахисту, спосіб відправлення не має значення. Головне — вказати контактний номер телефону, щоб із заявником могли зв’язатися та уточнити деталі.

Є й онлайн-варіант. Заяви зі сканами документів приймають на електронну пошту. Крім того, звернутися можна через форму зворотного зв’язку на сайті громади.

Де отримати консультацію

Якщо виникають питання щодо документів або подання заяви, у громаді радять спершу зателефонувати до селищної ради за номером +38 (066) 795 18 72 або до управління соціального захисту за номером +38 (050) 188 58 43. Також можна прийти на особистий прийом у Дніпрі.

