Виплати на проживання для ВПО: реєстрацію продовжили до червня 2026-го, категорії отримувачів розширили

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

В уряді продовжили термін подачі документів на проживання для ВПО до червня 2026 року. Разом з тим посадовці розширили категорії отримувачів такої підтримки, аби не залежно від доходу родини, діти-переселенці отримали виплати.

Про це повідомили на Урядовому порталі.

Там розповіли, що у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України напрацювали зміни до постанови, яка регулює порядок надання допомоги на проживання ВПО. Аби всі люди встигли подати свої документи, урядовці продовжили термін подачі заявок до 1 червня 2026 року.

Відповідну ініціативу підтримав Кабінет Міністрів України. За нею, нараховуватимуть виплати для дітей-переселенців з 1 лютого 2026-го — незалежно від доходу батьків — за умови подачі заяви до початку літа цього року.

Окрім цього, зміни торкнуться непрацездатних ВПО. У січні 2026-го в країні підвищили прожитковий мінімум, тож деяким переселенцям припинили надавати підтримку через перевищення граничного доходу. Однак тепер вони можуть подати заявку на перегляд виплат.

“Нарахування виплат з 1 січня 2026 року відбудеться за умови подачі заявки до 1 червня 2026 року. Якщо документи для перерахунку буде подано пізніше 1 червня 2026 року, виплати нараховуватимуть з місяця подачі заяви про допомогу”, — додали урядовці.

Нагадаємо, для дітей, які стали вимушеними переселенцями після 24 лютого 2022 року, відновили соціальні виплати. Сума виплат становитиме від 2 до 3 тисяч гривень залежно від статусу дитини.