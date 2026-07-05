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Вирощував кроликів та висаджував сади: згадаймо Олександра Зайця, який боронив Харківщину

Євген Вакуленко
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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — Олександр Заєць. Він любив поратися по господарству, займався вирощуванням кроликів і садівництвом. У 2024 році він вирушив боронити державу: спочатку як піхотинець, а потім вже як парамедик. Захисник встиг побувати на Волині, Львівщині, Чернігівщині та Харківщині.

 

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Про життєвий шлях захисника Вільному Радіо розповіла його мати Леоніда Шелестинська.

Олександр Заєць робив ремонти та обожнював господарювати в селі

Олександр народився 4 червня 1975 року в селі Мала Токмачка на Запоріжжі. Але ще в юності чоловік переїхав у село Чорниводи на Городоччині Хмельницької області. Після завершення Городоцької школи №2 вступив до Новоушицького фахового коледжу, де здобув спеціальність механіка автосервісу. Після коледжу він пішов на строкову службу.

“Його під час служби спочатку направили на навчання у Десну, а потім — до Києва, де він служив в охороні при Міністерстві оборони. Це було у роки, коли міністром оборони був [Валерій] Шмаров”, — говорить мати.

Олександр Заєць у юності. Фото з сімейного архіву

Після демобілізації Олександр влаштувався на цивільну роботу, але не за фахом.

“Він почав робити ремонти у будинках та їздив на заробітки. Він був гарним фахівцем — міг усе зробити з нуля. Вони з напарником зазвичай брали під роботу цілі квартири й робили їх з нуля”, — пояснює Леоніда.

У 2011 році чоловік одружився, і в пари народилася донька. Аби забезпечити родину, Олександр почав їздити на заробітки, зокрема до Москви та Санкт-Петербурга.

“Саме після народження доньки він активно їздив на підробітки, але востаннє був у Росії у 2012 році”, — каже мати. 

Накопичивши грошей, родина придбала квартиру у Хмельницькому. Там чоловік влаштувався на виробництво з виготовлення меблів і приладів із нержавіючої сталі. У цій сфері він працював до повномасштабного вторгнення Росії.

Вільного часу в чоловіка майже не було — як згадує мати, навіть у вихідні він продовжував робити ремонти.

“Він же з села і звик важко працювати. Але він дуже любив село і господарство. Він кроликів розводив, доглядав сад, а щодо ремонтів… Спочатку він мені у хаті зробив ремонт, потім жінки з села побачили мій ремонт і почали просити, щоб він і їм зробив. Він же все робив — гіпсокартон, ванни, дахи. Так він і не вилазив з цієї другої роботи”, — розповідає мати.

Коли все ж вдавалося знайти вільний час, чоловік присвячував його родині та вихованню доньки.

Близькі згадують Олександра як життєрадісного та щирого чоловіка.

“Він завжди підтримував близьких та побратимів, вселяв віру в краще, умів зберігати оптимізм навіть у складні моменти та дарував його іншим, безмежно любив свою родину, свою справу та Україну”, — ділиться сестра загиблого Лілія Заєць.

Олександр Заєць з дружиною та донькою. Фото з сімейного архіву

Олександр Заєць боронив Харківщину та ніколи не ділився складнощами служби

19 грудня 2024 року Олександра мобілізували до лав ЗСУ. Він приєднався до лав 11 прикордонного загону у званні старшого солдата. Його призначили водієм, але, як зазначає мати, служити доводилося як звичайному піхотинцю на передовій лінії фронту.

“Згодом його призначили парамедиком, бо доручили керувати автомобілем швидкої допомоги, і треба було вміти надавати допомогу. Тому він потім пройшов додаткове навчання. Потім, коли хтось ішов у відпустку, він замінював його і ставав парамедиком”, — говорить Леоніда.

Олександр Заєць. Фото з сімейного архіву

Між виїздами за пораненими чоловік брав на себе й роботу механіка — бронював машини для ЗСУ.

Загалом за час служби Олександр встиг побувати на Волині, Львівщині та Чернігівщині, а наприкінці 2025 року його перекинули на Харківщину.

“Він ніколи нічого не розповідав нам про труднощі служби. Він з тих, хто ніколи не жалівся. Я стільки плакала, а він мені казав: «Не плач, все буде добре». Я востаннє говорила з ним 11 грудня [2025 року]. З дружиною він виходив на зв’язок востаннє 28 грудня. Сказав, що в нього все нормально”, — згадує мати.

Життя чоловіка обірвалося 2 січня 2026 року. Того дня він виконував бойове завдання в районі села Вовчанські Хутори на Харківщині. Близьким відомо, що захисник загинув на місці внаслідок атаки безпілотника. Інших деталей їм не розповіли.

Родина про трагедію дізналася 6 січня, а вже 10 січня захисника провели в останню путь. Поховали його у Хмельницькому на Алеї Слави.

Олександру було 50 років. У нього залишилися дружина з донькою, мати та сестра.

Рідні захисника прагнуть, аби йому надали звання Героя України. Для цього вони створили петицію. Ви можете підтримати родину загиблого захисника, підписавши ініціативу за посиланням.

Світла пам’ять.

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