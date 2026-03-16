У понеділок, 16 березня, Покровська міська ВА оновила перелік будинків у громаді, які визнали знищеними після дистанційного обстеження. Загалом у списку вже є 178 будинків, переважно багатоквартирних. Розповідаємо, за якими адресами вони розташовані.

Результати дистанційного обстеження нерухомості публікують на офіційному сайті Покровської міської військової адміністрації.

Станом на 16 березня список зруйнованих багатоквартрних будинків розширився на 22 позиції відносно попередньої версії, опублікованої 6 березня. Нові адреси охоплюють три населені пункти: один будинок у Піщаному, п’ять — у Покровську та 16 — у Родинському.

Оновлена узагальнена таблиця з адресами багатоповерхівок, які визнали зруйнованими дистанційно, на 16 березня має такий вигляд (жирним виділені адреси, які з’явилися у переліку з оновленням від 16 березня):

м. Покровськ, вул. Анастасії Заславської, буд. 56;

м. Покровськ, вул. Дмитра Коцюбайла (раніше — Центральна), буд. 313;

м. Покровськ, вул. Дмитра Коцюбайла (Центральна), буд. 315;

м. Покровськ, вул. Залізнична (Шота), буд. 177;

м. Покровськ, вул. Залізнична (Шота), буд. 185;

м. Покровськ, вул. Залізнична (Шота), буд. 187;

м. Покровськ, вул. Залізнична (Шота), буд. 48;

м. Покровськ, вул. Захисників України, буд. 41;

м. Покровськ, вул. Івана Богуна, буд. 30;

м. Покровськ, вул. Симона Петлюри (Лихачева), буд. 10;

м. Покровськ, вул. Степана Бандери (Шосейна), буд. 94;

м. Покровськ, вул. Степана Бовкуна (Правди), буд. 11;

м. Покровськ, вул. Степана Бовкуна (Правди), буд. 13;

м. Покровськ, вул. Степана Таманова, буд. 18;

м. Покровськ, вул. Степана Таманова, буд. 20б;

м. Покровськ, вул. Степана Таманова, буд. 26;

м. Покровськ, вул. Торгівельна (Комінтерну), буд. 108;

м. Покровськ, вул. Торгівельна, буд.68;

м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 2;

м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 3;

м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 67б;

м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 69;

м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 75а;

м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 76;

м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 77;

м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 78;

м. Покровськ, м-н Південний (Южний), буд. 24;

м. Покровськ, м-н Південний, буд. 12;

м. Покровськ, м-н Південний, буд. 16;

м. Покровськ, м-н Південний, буд. 17;

м. Покровськ, м-н Південний, буд. 19;

м. Покровськ, м-н Південний, буд. 21;

м. Покровськ, м-н Південний, буд. 27;

м. Покровськ, м-н Південний, буд. 6;

м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 10;

м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 18;

м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 23а;

м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 24;

м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 25;

м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 3;

м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 32;

м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 35;

м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 6;

м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 8;

м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 4;

м. Покровськ, пров. Микаеля Оганесяна, буд. 16;

м. Покровськ, пр-т Миру, буд. 16;

м. Покровськ, пр-т Шахтобудівників, буд. 22а;

м. Покровськ, пр-т Шахтобудівників, буд. 34;

м. Покровськ, пр-т Шахтобудівників, буд. 38;

м. Родинське, вул. Анатолія Сєверова, буд. 12;

м. Родинське, вул. Анатолія Сєверова, буд. 2;

м. Родинське, вул. Анатолія Сєверова, буд. 2а;

м. Родинське, вул. Анатолія Сєверова, буд. 3;

м. Родинське, вул. Анатолія Сєверова, буд. 32;

м. Родинське, вул. Анатолія Сєверова, буд. 4а;

м. Родинське, вул. Анатолія Сєверова, буд. 6;

м. Родинське, вул. Анатолія Сєверова, буд. 8;

м. Родинське, вул. Залізнична, буд. 10;

м. Родинське, вул. Залізнична, буд. 14;

м. Родинське, вул. Залізнична, буд. 16;

м. Родинське, вул. Залізнична, буд. 18;

м. Родинське, вул. Залізнична, буд. 6;

м. Родинське, вул. Запорізька, буд. 9;

м. Родинське, вул. Івана Гончарова, буд. 12;

м. Родинське, вул. Івана Гончарова, буд. 16;

м. Родинське, вул. Івана Гончарова, буд. 17;

м. Родинське, вул. Івана Гончарова, буд. 24;

м. Родинське, вул. Івана Гончарова, буд. 34;

м. Родинське, вул. Івана Гончарова, буд. 36;

м. Родинське, вул. Івана Гончарова, буд. 4;

м. Родинське, вул. Івана Гончарова, буд. 5;

м. Родинське, вул. Івана Гончарова, буд. 6;

м. Родинське, вул. Івана Гончарова, буд. 7;

м. Родинське, вул. Івана Кролевського, буд. 1;

м. Родинське, вул. Івана Кролевського, буд. 21;

м. Родинське, вул. Івана Кролевського, буд. 3;

м. Родинське, вул. Івана Кролевського, буд. 35;

м. Родинське, вул. Івана Кролевського, буд. 5;

м. Родинське, вул. Івана Кролевського, буд. 56;

м. Родинське, вул. Івана Кролевського, буд. 7;

м. Родинське, вул. Івана Кролевського, буд. 9;

м. Родинське, вул. Миру, буд. 1;

м. Родинське, вул. Миру, буд. 16;

м. Родинське, вул. Миру, буд. 21;

м. Родинське, вул. Миру, буд. 22;

м. Родинське, вул. Миру, буд. 27;

м. Родинське, вул. Миру, буд. 3;

м. Родинське, вул. Миру, буд. 5;

м. Родинське, вул. Миру, буд. 7;

м. Родинське, вул. Миру, буд. 9;

м. Родинське, вул. Молодіжна, буд. 14;

м. Родинське, вул. Молодіжна, буд. 16;

м. Родинське, вул. Молодіжна, буд. 17;

м. Родинське, вул. Молодіжна, буд. 19;

м. Родинське, вул. Театральна, буд. 1;

м. Родинське, вул. Театральна, буд. 14;

м. Родинське, вул. Театральна, буд. 15;

м. Родинське, вул. Театральна, буд. 2;

м. Родинське, вул. Театральна, буд. 4;

м. Родинське, вул. Шахтарська, буд. 12;

м. Родинське, вул. Шахтарська, буд. 13;

м. Родинське, вул. Шахтарська, буд. 15;

м. Родинське, вул. Шахтарська, буд. 16;

м. Родинське, вул. Шахтарська, буд. 17;

м. Родинське, вул. Шахтарська, буд. 18;

м. Родинське, вул. Шахтарська, буд. 21;

м. Родинське, вул. Шахтарська, буд. 23;

м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 1;

м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 10;

м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 11;

м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 12;

м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 14;

м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 15;

м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 17;

м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 20;

м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 21;

м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 22;

м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 23;

м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 24;

м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 26;

м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 3;

м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 4;

м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 40;

м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 5;

м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 6;

м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 7;

м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 8;

м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 9;

с. Піщане, вул. Шкільна, буд. 1;

с. Піщане, вул. Шкільна, буд. 2.

Також раніше у січні комісія при Покровській міській ВА дистанційно встановила знищення низки приватних будинків на території громади:

м. Покровськ, вул. Героїв Азовсталі (Гвардійська), буд. 25;

м. Покровськ, вул. Денісова, буд. 38;

м. Покровськ, вул. Денісова, буд. 39;

м. Покровськ, вул. Денісова, буд. 40;

м. Покровськ, вул. Денісова, буд. 41;

м. Покровськ, вул. Денісова, буд. 43;

м. Покровськ, вул. Денісова, буд. 45;

м. Покровськ, вул. Дмитра Коцюбайла (Центральна), буд. 81;

м. Покровськ, вул. Довженка, буд. 169;

м. Покровськ, вул. Довженка, буд. 171;

м. Покровськ, вул. Довженко (Воронова), буд. 96;

м. Покровськ, вул. Каземира Малевича, буд. 58;

м. Покровськ, вул. Лютнева, буд. 124;

м. Покровськ, вул. Лютнева, буд. 126;

м. Покровськ, вул. Лютнева, буд. 128;

м. Покровськ, вул. Миколи Вороного (Чехова), буд. 19;

м. Покровськ, вул. Романа Шухевича (Кооперативна), буд. 58;

м. Покровськ, вул. Романа Шухевича (Кооперативна), буд. 60;

м. Покровськ, вул. Романа Шухевича (Кооперативна), буд. 62;

м. Покровськ, вул. Романа Шухевича (Кооперативна), буд. 67;

м. Покровськ, вул. Романа Шухевича (Кооперативна), буд. 69;

м. Покровськ, вул. Сухомлинського, буд. 10;

м. Покровськ, вул. Сухомлинського, буд. 12;

м. Покровськ, вулиця Металургів буд. 2;

с. Гнатівка, вул. Грушевського, буд. 1;

с. Гнатівка, вул. Грушевського, буд. 1а;

с. Гнатівка, вул. Шевченка, буд. 3;

с. Гнатівка, вул. Шевченка, буд. 4;

с. Гришине, вул. Миру, буд. 17;

с. Леонтовичі, Б.Хмельницького, буд. 16;

с. Леонтовичі, Б.Хмельницького, буд. 16а;

с. Леонтовичі, Б.Хмельницького, буд. 18;

с. Леонтовичі, Б.Хмельницького, буд. 20;

с. Леонтовичі, Б.Хмельницького, буд. 22;

с. Лисівка, вул. Кленова, буд. 28;

с. Лисівка, вул. Кленова, буд. 29;

с. Лисівка, вул. Кленова, буд. 30;

с. Троянда, вул. Квіткова, буд. 13;

с. Троянда, вул. Квіткова, буд. 18;

с. Троянда, вул. Квіткова, буд. 23;

с. Троянда, вул. Квіткова, буд. 29;

с. Троянда, вул. Квіткова, буд. 3;

с. Троянда, вул. Квіткова, буд. 36;

с. Троянда, вул. Квіткова, буд. 38;

с. Троянда, вул. Квіткова, буд. 8;

с. Троянда, вул. Квіткова, буд. 9а/1;

с. Троянда, вул. Квіткова, буд. 9а/2.

Нагадаємо, у серпні 2025 року у власників житла, яке постраждало через бойові дії, з’явився новий спосіб отримати компенсацію. Тепер оцінку збитків можна провести дистанційно через “Дію”, навіть якщо потрапити на місце небезпечно або неможливо. Журналісти Вільного Радіо розповідали, як подати заявку, зібрати докази та оформити компенсацію онлайн.