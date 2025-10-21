Волонтерка Аннета Чуприна (ліворуч) разом із засновницею волонтерського руху “Краматорські бджілки” Іриною Сидоренко. Фото з архіву співрозмовниці

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Бібліотекарка з Краматорська Аннета Чуприна багато років допомагала місцевій спільноті. Через війну вона двічі залишала місто, але не облишила волонтерської справи: плете маскувальні сітки й пакує гуманітарну допомогу для військових і переселенців. Це, каже жінка, допомагає їй залишатися на зв’язку з Краматорськом і Донеччиною.

Аннета розповіла журналістам Вільного Радіо про свій шлях, волонтерську роботу та те, як підтримує людей у складні часи.

Як Краматорськ став другим домом для Аннети Чуприни

Після закінчення інституту у 1985 році Аннета Чуприна отримала направлення на роботу до Краматорська. Вона мріяла залишитися ближче до рідного Ізюма, тож цей варіант здався найзручнішим.

У новому місті жінка почала працювати за фахом у бібліотеці машинобудівної академії, а згодом перейшла до бібліотеки школи №5 у самому центрі Краматорська. Це був період адаптації, нових знайомств та поступового занурення в місцеву спільноту. Саме робота з дітьми найбільше припала їй до душі.

“Коли бачиш ці дитячі гарячі очі, як вони ростуть, коли порекомендуєш якусь літературу, яку вони тут і зараз би почитали, і як вона потім впливає на них… У цьому добре з ними. І сум за ними потім є”, — говорить Аннета.

Після роботи — до волонтерства: як бібліотекарка стала однією з “краматорських бджілок”

Поряд зі школою, де працювала Аннета, у 2014 році зародився місцевий волонтерський рух “Краматорські бджілки”. Він об’єднав жінок різних професій для допомоги армії. Долучитися до цієї справи вирішила й Аннета. Щовечора вона приходила туди після роботи й разом з іншими жінками пекла для військових, збирала речі, а згодом почала плести маскувальні сітки.

“Ми тоді тільки шукали, як бути корисними. Починали з тюлі й рибальських сіток, потім зробили справжні станки. Так народилися «бджілки»”, — розповідає жінка.

Маскувальна сітка, яку сплели волонтери. Фото з архіву Аннети Чуприни

Аннета залишає Краматорськ під обстрілами, але повертається, щойно місто звільняють

Та незабаром російські сили окупували місто, й Аннета разом із мамою мусила виїхати. Вони залишили домівку на швидку руку, переживши небезпечну дорогу через блокпости та польові дороги.

“Їхали повз них (російських бійців, — ред.) — обкурені, обпиті стояли з автоматами… Страшно було, але ми все ж вибралися”, — пригадує жінка.

Певний час родина проживала в Ізюмі, але повернулася, щойно звільнили Краматорськ. У місті поступово відновлювалося звичне життя — запрацювали установи, відкрилися школи, люди знову бачилися з тими, кого давно не зустрічали.

Одного дня в центрі міста зібралися люди з українськими прапорами — так з’явилася перша мирна хода після звільнення.

“Ми стояли біля пам’ятника Шевченку. Спочатку було лячно, а потім підходили інші — хтось приніс прапор, хтось заспівав. І з кожним кроком ставало легше. Ми показали, що ми є, що ми — Краматорськ, що ми — Україна”, — говорить Аннета.

Після повернення вона знову працювала в бібліотеці, допомагала дітям і повернулася до “бджілок”.

“Доля звела нас знову — треба плести без перерви”, — усміхається жінка.

З роками, каже вона, Краматорськ став для неї рідним. Та попереду на родину очікував ще один переїзд — знову через війну.

Серед нових людей і чужих стін народилася нова спільнота допомоги

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Аннета з тяжким серцем вдруге покинула місто. Із собою забрала доньку з онуком, а згодом і маму. Дорога була довгою: через Дніпро, Кривий Ріг та Київ. Зрештою зупинилися у Смілі на Черкащині.

Місто обрали майже випадково — головне було знайти дах над головою і можливість почати все спочатку.

У новому регіоні жінка знайшла роботу в центрі гуманітарної допомоги, куди привозили пакети з їжею та речами для переселенців. Аннета допомагала розподіляти матеріали, навчалася робити маскувальні халати й шити подушки.

“Я шукала, де можна застосувати руки. І одразу знайшла”, — говорить вона.

Потім сформувався невеликий відділ із десяти людей, який займався виготовленням речей для військових. До роботи долучалися переселенці з різних регіонів.

Волонтерство як підтримка і спосіб триматися за життя

Щодня команда починала роботу з організації простору: хто плете, хто шиє, хто пакує харчі й одяг. Люди приходили випадково або за оголошеннями — і часто залишалися надовго.

“Хтось не може сидіти вдома, а хоче бути корисним. Хтось шиє, хтось організовує доставку. Кожен робить те, що може”, — пояснює Аннета.

Волонтери, які нині працюють у Смілі. Фото: Аннета Чуприна

Для Аннети волонтерство стало способом триматися за життя, відчувати єдність і допомагати тим, хто на фронті чи потребує підтримки. У їхній команді панує атмосфера, де люди можуть обговорити складне, знайти поради та підтримати одне одного.

“Дехто приходить із травмами, вони просто вибалакуються між нами, а потім працюють далі. Ми допомагаємо одне одному”, — каже Аннета.

Щоденне волонтерство пліч-о-пліч із командою однодумців стало для неї новою рутиною і водночас способом залишатися на зв’язку з рідною Донеччиною.

“Ми тут не для себе, а для того, щоб зробити хоч щось корисне. Кожен міліметр важливий”, — впевнена жінка.

Раніше ми розповідали про волонтера з Мирнограда Івана Суботіна, який усе життя присвятив допомозі людям — спочатку як рятувальник у ДСНС, а нині як волонтер. Переживши втрату й побачивши, як складно отримати підтримку, Іван заснував організацію “Пошук-Донбас”.