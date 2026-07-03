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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — Віталій Артюшенко з Дніпропетровщини. Він пішов до війська одразу після повноліття, служив у 93-й окремій механізованій бригаді “Холодний Яр”, воював на Донеччині та згодом опанував напрям аеророзвідки.
Про життєвий шлях та службу захисника Вільному Радіо розповіла його дружина Вероніка.
Віталій Артюшенко народився у селищі Васильківка на Дніпропетровщині. Саме там минули його перші роки життя. До третього класу хлопець навчався у місцевій школі, а згодом разом із матір’ю переїхав до села Підпільне Самарівського району. Далі навчання продовжив у сусідній Знаменівці.
У дитинстві Віталій багато часу проводив із дідусем.
“Він там на рибалку в дитинстві дуже любив ходити, казав, що на мотоциклі з дідусем їздив”, — згадує дружина Вероніка.
Після школи він вступив до 17 училища в Дніпрі. Закінчив навчання вже тоді, коли розпочалася повномасштабна війна.
Важливу роль у виборі подальшого шляху Віталія відіграв вітчим, який був кадровим військовим і служив ще з часів АТО. Саме його приклад, за словами дружини, значною мірою вплинув на рішення юнака.
“Вітчим ще говорив, що не треба йти по моїх стопах. А Віталік відповів: «Я так вирішив»”, — розповідає Вероніка.
Щойно Віталію виповнилося 18 років, він підписав контракт із Збройними силами України. Після цього пройшов військову підготовку у Великій Британії.
“Він мені показував фотографії звідти. Такі ще зовсім діти, по 18 років хлопчики”, — згадує дружина.
Після навчання Віталій став механіком танка у 93-й окремій механізованій бригаді “Холодний Яр”. У складі танкового батальйону майже весь час воював на Донеччині. За роки служби неодноразово зазнавав контузій.
Улітку 2025 року військовий вирішив опанувати новий напрям. Він пройшов навчання з аеророзвідки та перевівся до відповідного підрозділу тієї ж бригади.
Служба для Віталія ніколи не була просто роботою. За словами дружини, навіть удома він жив думками про фронт і своїх побратимів.
“Може, це в усіх військових, які потрапляють на війну, але він жив нею. Навіть коли був у відпустці, то телефонував побратимам, питав, що треба купити, що привезти, чи все в них добре, чи ні з ким нічого не сталося. Він завжди хвилювався за всіх”, — говорить Вероніка.
Вероніка та Віталій почали спілкуватися у квітні 2025 року онлайн. Тоді дівчина була зайнята на одному із заходів і не одразу відповідала на повідомлення та дзвінки, тож перше спілкування складалося уривками, між справами.
“Я була на банкеті, мене записали допомагати. Він почав мені писати. Я була зайнята, телефон у кишені, а він дзвонить і дзвонить, заважає мені. Я йому написала, що відпишу, як звільнюся”, — згадує Вероніка.
Увечері вони вперше поговорили по відеозв’язку. Після цього почали регулярно тримати зв’язок, хоча через службу графік Віталія залишався нестабільним.
З часом їхнє спілкування перейшло у стосунки. Військовий неодноразово казав, що не хоче відкладати життя “на потім”, і жартома говорив, що все одно вони ще навіть не встигли нормально почати.
Через деякий час його мали відпустити додому, однак тоді Віталія перевели на навчання з безпілотних систем, і відпустку довелося відкласти на кілька місяців.
“Віталік казав: якщо я не повернуся, ми ще навіть не почали зустрічатися. А я йому відповідала: повернешся — і почнемо”, — розповідає дружина.
Під час однієї з наступних відпусток у серпні вони вперше побачилися особисто. Віталій провів кілька днів із родиною Вероніки, і після цього короткі приїзди додому почали проводити разом. Згодом пара стала жити у Дніпрі, у квартирі Вероніки.
22 січня 2026 року Віталій та Вероніка офіційно одружилися.
У спілкуванні з близькими Віталій був стриманим і спокійним, легко знаходив контакт із людьми та допомагав у побуті.
“Він дуже усміхнений був і дуже добрий. Всім допоможе, навіть якщо самому важко”, — додає Вероніка.
Після відпустки Віталій Артюшенко повернувся на Донеччину. Тут він воював на напрямках Покровська та Костянтинівки.
Про фронт говорив небагато — здебільшого коротко або з жартом.
“Він завжди казав: «Мене лопатою не доб’єш». І всім так говорив — і командиру, і хлопцям”, — пригадує дружина.
Наприкінці березня 2026 року в дружини з’явилося відчуття тривоги, яке не зникало. У той період підрозділ перебував під постійними обстрілами, військові часто змінювали позиції та ротації затягувалися.
“З 25-26 березня в мене було погане відчуття. Вони постійно пересувалися, їх розбивали, вони переходили з позиції на позицію. Я писала йому, що мені тривожно, хоча не могла пояснити чому. Ніби нічого не сталося, але це відчуття не зникало”, — розповідає Вероніка.
Востаннє подружжя спілкувалося в ніч із 6 на 7 квітня — близько дванадцятої ночі.
На початку квітня після чергового обстрілу військові змушені були залишити позицію та перейти до укриття.
Під час виходу позицію накрив удар російського FPV-дрона з керуванням через оптоволокно.
“Його не могли забрати дев’ять днів”, — каже дружина.
Ті дні стали періодом найважчого очікування. Вероніка намагалася дізнатися будь-яку інформацію, писала побратимам, але відповідей не отримувала.
“Я писала всім. Вони читали і мовчали. Це було дуже лячно і зʼявлялися погані думки”, — згадує вона.
Віталій Артюшенко загинув 7 квітня 2026 року. Після повернення тіла його поховали. Попрощатися прийшли рідні, побратими та близькі.
Родина Віталія закликає вшанувати його пам’ять і підтримати петицію про надання йому звання Героя України посмертно. Підтримати ініціативу можна за посиланням.
Світла пам’ять.