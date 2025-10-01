Захисниця з Сіверська Лілія Ярошевська. Фото з архіву співрозмовниці

Лілія Ярошевська з Сіверська роками допомагала бійцям як волонтерка. А згодом вирішила піти на фронт сама — рятувати поранених і підтримувати побратимів. Тепер вона служить у батальйоні “Свобода” на Покровському напрямку, поєднуючи армійську службу і волонтерську допомогу.

Військова розповіла журналістам Вільного Радіо про те, як підтримка товаришів і бажання допомагати тримають її попри втрати й небезпеку.

Як волонтерство перетворилося на службу на фронті

Лілія Ярошевська родом із Сіверська. У 2014 році вона виїхала з рідного міста до Бучі, а згодом жила у Харкові. Волонтерством зайнялася у 2019 році, долучившись до пошуково-рятувального загону “Мілена”. Перед повномасштабним вторгненням дівчина жила і працювала в Чехії, але регулярно поверталася, щоб допомагати бійцям на передовій.

У перший рік відкритої війни Лілія втратила одразу трьох близьких: її старшого брата розстріляли окупанти неподалік від Бучі, ще один брат загинув у бою за Кліщіївку, а племінник не пережив російського ракетного удару по Харківщині. Ще один племінник дівчини потрапив у полон.

Тож, аби впоратися з болем, Лілія вирішила остаточно повернутися в Україну й долучитися до волонтерського руху. Так навесні 2023 року вона почала поїздки на Бахмутський напрямок: відвідувала Сіверськ та інші прифронтові міста й села з медикаментами, продуктами та засобами гігієни.

Гуманітарна допомога, яку Лілія Ярошевська привозила в Бахмутський район. Фото: архів співрозмовниці

Після кількох років волонтерства дівчина вступила до війська. Каже, на цей крок її підштовхнуло те, що підтримки від небайдужих ставало дедалі менше.

Контракт Лілія підписала у травні 2024 року. Потрапити до війська було нелегко:

“Мене не хотіли брати. По-перше, тому що я з родини, де вже є загиблі. По-друге, бо я жінка, а по-третє, з Донецької області. Лише після розмови з командиром батальйону вдалося приєднатися. Він запитав: “Ти на Донбас як, будеш їхати?” Я відповіла: “Звісно”. І все, так я й потрапила”.

Військова Лілія Ярошевська. Фото з архіву дівчини

Між евакуаційними виїздами та волонтерською допомогою: як Лілія поєднує дві справи на передовій

Сьогодні Лілія служить у батальйоні “Свобода” 4-ї бригади оперативного призначення “Рубіж” на Покровському напрямку, де має звання молодшої сержантки. Її підрозділ займається евакуацією поранених і загиблих військових.

Хоч захисниця мала досвід волонтерства і розуміла потреби військових, служба виявилася зовсім іншою. Кожен день приносить завдання, що потребують суворої дисципліни, пильної уваги та швидких рішень.

“Коли ти волонтер, то створюєш хлопцям маленьке свято — привозиш речі, спілкуєшся. У війську все інакше: статут, завдання, постійні поранені, загиблі. Ти зникаєш зі зв’язку, немає часу навіть поговорити”, — пояснює захисниця.

Волонтерка та військова Лілія Ярошевська в евакуаційному авто. Фото з особистого архіву співрозмовниці

Та попри нелегку службу, волонтерства Лілія теж не полишає — організовує допомогу для стабілізаційних пунктів і домовляється про передачу необхідних речей. А ще допомагає покинутим і вуличним тваринам у зонах, наближених до бойових дій.

Лілія годує тварин кормом. Фото з архіву дівчини

“Хлопці тримають тебе тут”: як підтримка товаришів дає сили на фронті

На Донеччині, де зараз служить Лілія, бої майже не припиняються. Російські війська наступають з різних напрямків та постійно тиснуть на українські позиції. Кожен день тут сповнений нових небезпек і непередбачуваних ситуацій.

“Вони (російські військові, — ред.) лізуть просто з усіх сторін… Так, ніби не відчувають реальності. Їхня поведінка виглядає дивною”, — розповідає Лілія.

У цих важких умовах саме бойові товариші стають опорою та мотивацією продовжувати службу.

“Хлопці… От якраз той випадок, коли дивишся на поранених хлопців, і розумієш, що вони тримають тебе тут. І що ви тут всі разом, ви одна велика сім’я”, — розповідає службовиця.

На передовій немає місця формальностям чи незнайомим обличчям. Бійці з різних підрозділів живуть і працюють поруч, допомагають один одному незалежно від звання чи знайомства.

“Суміжники допомагають нам, ми допомагаємо їм. Живемо разом, підтримуємо один одного. Уже немає чужих людей, яких не знаєш — навіть якщо не знаєш, хто конкретно службовець, ти все одно допомагаєш, і він теж допомагає тобі”, — ділиться Лілія.

Захисниця Лілія Ярошевська тримає прапор Донецької області. Фото з архіву співрозмовниці

І саме це почуття єдності й потрібності переконує дівчину: військо — це її покликання.

“Я з армії не піду, я знайшла себе тут. Я знаю, що на даному етапі життя, я тут найпотрібніша”, — каже захисниця.

Збір для фронту: підрозділ забезпечує себе всім необхідним самостійно

Лілія опікується фінансовою підтримкою свого підрозділу на Покровському напрямку — збирає кошти на житло, транспорт, базове забезпечення та спорядження, розподіляє їх між товаришами залежно від потреб. На фронті, каже дівчина, цінність грошей вимірюється інакше — не кількістю, а швидкістю, з якою вони рятують життя.

“Гроші — це папірці. Я можу завтра загинути, і нікому не будуть потрібні ті гроші. Треба жити тут і зараз, закривати ті потреби, які в нас є”, — підкреслює вона.

