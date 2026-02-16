Як дітям загиблих, зниклих безвісти та полонених захисників отримати щомісячну допомогу (ІНСТРУКЦІЯ)

З 16 лютого 2026-го на Донеччині запрацював механізм, за якими діти загиблих, зниклих безвісти та полонених військових мають право на щомісячну підтримку. Цьогоріч ініціативу профінансують на майже 35 мільйонів гривень. Скільки можна отримати та як — пояснюємо далі.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Донецької ОДА.
Підтримка для дітей загиблих, зниклих безвісти та полонених захисників у Донецькій області запрацювала 16 лютого — у межах президентської ініціативи “Політика героїв”. Відомо, що на це з обласного бюджету вже спрямували майже 35 мільйонів гривень.
Так, щомісячну допомогу в 3 тисячі гривень можуть отримати діти до 18 років, а також до 23 років — якщо вони навчаються за денною формою у закладах професійної, фахової передвищої чи вищої освіти.
Як податися на підтримку
Податися на виплати можна через заяву до територіальної громади за місцем реєстрації або фактичного проживання — для ВПО в межах області. Особисто або поштою потрібно надіслати копії таких документів:
паспорт або ID-картку, до якої потрібно додати витяг про місце реєстрації;
копія посвідчення члена сім’ї загиблого захисника або ж витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни (для дітей зі статусом члена сім’ї загиблого захисника);
копія довідки про взяття на облік ВПО;
копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (або ж відмітка у паспорті про відсутність);
копії документів, які можуть підтвердити родинні відносини (свідоцтво про народження, рішення суду тощо);
копія свідоцтва про смерть загиблого захисника (для дитини з цим статусом);
копія сповіщення військової частини — про загибель, полон, зникнення безвісти;
копія сповіщення, що підтверджує захоплення у полон або зникнення безвісти (для дітей службовців ДПСУ);
довідка про перебування громадянина України у місцях несвободи внаслідок збройної агресії або інтернування в нейтральних державах (для дітей оборонців, яких захопили у полон);
копія витягу з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (для дітей з відповідним статусом);
копія документа, що підтверджує повноваження законного представника;
довідка закладу освіти, в якому навчається дитина (віком від 18 до 23 років);
довідка про реквізити розрахункового рахунку, відкритого в банку — за стандартом ІВАN.
Рішення про надання або ж відмову в такій підтримці мають надати упродовж десяти робочих днів — після отримання заяви та документів.
За додатковими консультаціями можна звертатися до управління з питань ветеранської політики Донецької облдержадміністрації за цим номером телефону: +38 (095) 555-31-15.