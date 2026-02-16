Як дітям загиблих, зниклих безвісти та полонених захисників отримати щомісячну допомогу (ІНСТРУКЦІЯ)

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

З 16 лютого 2026-го на Донеччині запрацював механізм, за якими діти загиблих, зниклих безвісти та полонених військових мають право на щомісячну підтримку. Цьогоріч ініціативу профінансують на майже 35 мільйонів гривень. Скільки можна отримати та як — пояснюємо далі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Донецької ОДА.

Підтримка для дітей загиблих, зниклих безвісти та полонених захисників у Донецькій області запрацювала 16 лютого — у межах президентської ініціативи “Політика героїв”. Відомо, що на це з обласного бюджету вже спрямували майже 35 мільйонів гривень.

Так, щомісячну допомогу в 3 тисячі гривень можуть отримати діти до 18 років, а також до 23 років — якщо вони навчаються за денною формою у закладах професійної, фахової передвищої чи вищої освіти.

Як податися на підтримку

Податися на виплати можна через заяву до територіальної громади за місцем реєстрації або фактичного проживання — для ВПО в межах області. Особисто або поштою потрібно надіслати копії таких документів:

паспорт або ID-картку, до якої потрібно додати витяг про місце реєстрації;

копія посвідчення члена сім’ї загиблого захисника або ж витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни (для дітей зі статусом члена сім’ї загиблого захисника);

копія довідки про взяття на облік ВПО;

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (або ж відмітка у паспорті про відсутність);

копії документів, які можуть підтвердити родинні відносини (свідоцтво про народження, рішення суду тощо);

копія свідоцтва про смерть загиблого захисника (для дитини з цим статусом);

копія сповіщення військової частини — про загибель, полон, зникнення безвісти;

копія сповіщення, що підтверджує захоплення у полон або зникнення безвісти (для дітей службовців ДПСУ);

довідка про перебування громадянина України у місцях несвободи внаслідок збройної агресії або інтернування в нейтральних державах (для дітей оборонців, яких захопили у полон);

копія витягу з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (для дітей з відповідним статусом);

копія документа, що підтверджує повноваження законного представника;

довідка закладу освіти, в якому навчається дитина (віком від 18 до 23 років);

довідка про реквізити розрахункового рахунку, відкритого в банку — за стандартом ІВАN.

Рішення про надання або ж відмову в такій підтримці мають надати упродовж десяти робочих днів — після отримання заяви та документів.

За додатковими консультаціями можна звертатися до управління з питань ветеранської політики Донецької облдержадміністрації за цим номером телефону: +38 (095) 555-31-15.

