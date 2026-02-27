Як Mercedes-Benz GLS поєднує розкіш і практичність для щоденного використання

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Mercedes-Benz GLS — це автомобіль, який важко назвати просто великим позашляховиком. Це повноцінна альтернатива бізнес-седану для тих, хто потребує простору, але не готовий жертвувати ні комфортом, ні динамікою. GLS давно закріпив за собою репутацію «S-класу серед SUV» — і ця характеристика цілком відповідає дійсності.
Актуальна інформація про комплектації та технічні характеристики моделі зібрана на https://mercedes-benz.kiev.ua/lineup/gls-class-2, де можна детально порівняти версії та підібрати оптимальний варіант під свої потреби.
GLS — семимісний позашляховик, і це не маркетинговий хід. Третій ряд сидінь тут дійсно придатний для дорослих пасажирів, а не лише для дітей. Загальний об’єм салону, продумані підлокітники та клімат-контроль для кожної зони перетворюють тривалі поїздки у комфортну подорож навіть у повному складі сім’ї. Об’єм багажника у базовій конфігурації становить 355 літрів, а після складання другого та третього рядів — понад 2400 літрів.
Сучасний GLS оснащений системою MBUX з великим центральним дисплеєм та голосовим керуванням. Водій може налаштовувати маршрут, клімат і мультимедіа без відволікання від дороги. Система активного круїз-контролю з функцією автоматичного гальмування та утримання у смузі робить міські затори і трасові перегони значно менш виснажливими.
Пневматична підвіска AIRMATIC адаптує кліренс і жорсткість залежно від дорожніх умов. На бездоріжжі GLS піднімається для кращої прохідності, а на трасі — знижується для стабільності та зменшення опору повітря. Це рішення, яке відчувається одразу після першого виїзду.
GLS пропонується з кількома варіантами двигунів. Дизельний GLS 400d з потужністю 330 к.с. вирізняється економічністю при великих пробігах — актуально для тих, хто регулярно долає відстані між містами. Бензиновий GLS 450 4MATIC з 367 к.с. орієнтований на динамічне водіння і відмінно почувається як у місті, так і на трасі. Для тих, хто обирає максимум, є AMG GLS 63 з 630 к.с. — рідкісне поєднання великих габаритів і суперкарівської динаміки.
GLS отримав п’ять зірок Euro NCAP і оснащений повним пакетом систем активної безпеки: попередження про зіткнення, розпізнавання пішоходів, контроль сліпих зон та автоматичне паркування. Система PRE-SAFE реагує на небезпеку ще до зіткнення — натягує ремені та закриває вікна для мінімізації наслідків. Це не просто набір опцій, а продумана архітектура захисту всіх, хто знаходиться в салоні.
Mercedes-Benz GLS — це автомобіль, який не змушує обирати між простором і комфортом, між безпекою і динамікою. Він органічно вписується у щоденне міське життя та однаково добре почувається у дальніх поїздках. Для великої родини або людини, що цінує справжній преміум без компромісів, GLS залишається одним із найзбалансованіших варіантів на ринку.
Це рекламний матеріал. Відповідальність за достовірність наданої інформації покладається на рекламодавця. Вільне Радіо не несе відповідальності за відповідність товару очікуванням споживача.