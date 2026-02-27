Як Mercedes-Benz GLS поєднує розкіш і практичність для щоденного використання

Фото: artimg.info

Mercedes-Benz GLS — це автомобіль, який важко назвати просто великим позашляховиком. Це повноцінна альтернатива бізнес-седану для тих, хто потребує простору, але не готовий жертвувати ні комфортом, ні динамікою. GLS давно закріпив за собою репутацію «S-класу серед SUV» — і ця характеристика цілком відповідає дійсності.

Актуальна інформація про комплектації та технічні характеристики моделі зібрана на https://mercedes-benz.kiev.ua/lineup/gls-class-2, де можна детально порівняти версії та підібрати оптимальний варіант під свої потреби.

Простір, у якому комфортно всім

GLS — семимісний позашляховик, і це не маркетинговий хід. Третій ряд сидінь тут дійсно придатний для дорослих пасажирів, а не лише для дітей. Загальний об’єм салону, продумані підлокітники та клімат-контроль для кожної зони перетворюють тривалі поїздки у комфортну подорож навіть у повному складі сім’ї. Об’єм багажника у базовій конфігурації становить 355 літрів, а після складання другого та третього рядів — понад 2400 літрів.

Технології, що полегшують щоденне використання

Сучасний GLS оснащений системою MBUX з великим центральним дисплеєм та голосовим керуванням. Водій може налаштовувати маршрут, клімат і мультимедіа без відволікання від дороги. Система активного круїз-контролю з функцією автоматичного гальмування та утримання у смузі робить міські затори і трасові перегони значно менш виснажливими.

Пневматична підвіска AIRMATIC адаптує кліренс і жорсткість залежно від дорожніх умов. На бездоріжжі GLS піднімається для кращої прохідності, а на трасі — знижується для стабільності та зменшення опору повітря. Це рішення, яке відчувається одразу після першого виїзду.

Силові агрегати: вибір під задачі

GLS пропонується з кількома варіантами двигунів. Дизельний GLS 400d з потужністю 330 к.с. вирізняється економічністю при великих пробігах — актуально для тих, хто регулярно долає відстані між містами. Бензиновий GLS 450 4MATIC з 367 к.с. орієнтований на динамічне водіння і відмінно почувається як у місті, так і на трасі. Для тих, хто обирає максимум, є AMG GLS 63 з 630 к.с. — рідкісне поєднання великих габаритів і суперкарівської динаміки.

Безпека на рівні найвищих стандартів

GLS отримав п’ять зірок Euro NCAP і оснащений повним пакетом систем активної безпеки: попередження про зіткнення, розпізнавання пішоходів, контроль сліпих зон та автоматичне паркування. Система PRE-SAFE реагує на небезпеку ще до зіткнення — натягує ремені та закриває вікна для мінімізації наслідків. Це не просто набір опцій, а продумана архітектура захисту всіх, хто знаходиться в салоні.

Mercedes-Benz GLS — це автомобіль, який не змушує обирати між простором і комфортом, між безпекою і динамікою. Він органічно вписується у щоденне міське життя та однаково добре почувається у дальніх поїздках. Для великої родини або людини, що цінує справжній преміум без компромісів, GLS залишається одним із найзбалансованіших варіантів на ринку.