Як організувати безпечне і комфортне купання малюка у ванні: корисні поради

Купання новонародженого — одна з основних щоденних процедур, яка впливає не лише на гігієну, а й на емоційний стан дитини. Вода заспокоює, розслабляє, стимулює рухову активність і покращує сон. Але щоб купання приносило максимальну користь, важливо правильно організувати процес. У статті розповідаємо, як створити безпечні умови для купання немовляти.

Підготовка місця для купання

Перед початком процедури треба переконатися, що:

кімната достатньо тепла: оптимальна температура повітря — 24–26 °C; поруч є усе необхідне — рушник, дитяча олійка, пелюшка, чистий одяг; вода підготовлена заздалегідь, її температура становить 36–37 °C, і це бажано перевіряти за допомогою термометра, а не ліктя чи долоні; підлога суха і не слизька.

Бажано, щоб дорослого нічого не відволікало під час процедур, тож телефон краще залишити поза межами ванної кімнати.

Необхідне обладнання

Щоб малюкові і дорослим було максимально комфортно під час купання, за можливості варто придбати дві речі: ванночку і лежак або сидіння. Окрема дитяча ванночка компактна і дозволяє контролювати глибину води. Краще обирати модель з антиковзким дном.

Щодо лежака або сидіння, у перші дні і місяці життя, коли немовля ще не тримає голову, знадобиться саме лежак. Він утримує тіло малюка у правильному положенні, дозволяючи дорослому мити дитину двома руками.

Коли ж дитина вже впевнено тримає голову, що зазвичай відбувається після 6 місяців, можна користуватися сидінням для купання. Воно надійно фіксує малечу у вертикальному положенні і звільняє руки батьків. А ще у продажу є сидіння для купання малюка з іграшками, що робить процес купання ще більш захопливим.

Безпечна температура і якість води

Оптимальна температура води для маленьких дітей має бути приблизно 36–37 °C. Якщо вода прохолодніша, дитина може швидко переохолодитись, якщо гарячіша — перегрітися.

Якщо у воді є домішки або сильний запах хлору, краще відстояти її кілька годин або використовувати фільтр. А ось додавати марганцівку, трави чи олії без рекомендації лікаря не варто — вони можуть пересушувати шкіру і спричиняти алергічні реакції.

Засоби для купання

Для щоденного купання новонародженим достатньо чистої води, а 1–2 рази на тиждень можна використовувати нейтральну і гіпоалергенну дитячу пінку без SLS і барвників. Для волосся підійде м’який шампунь з нейтральним рН, який можна знайти в маркеті корисних штук MAUDAU.

Не треба використовувати губки чи жорсткі мочалки. Вони можуть пошкодити ніжну шкіру малюка.

Оптимальна тривалість купання

Перші купання мають тривати не більше ніж 5–7 хвилин. Коли дитина підростає і починає активно рухатися у воді, час можна поступово збільшити до 15–20 хвилин. Головне правило — купати до годування або через 30–40 хвилин після їди, щоб уникнути зригування.