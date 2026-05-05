Ілюстративне фото: depositphotos

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Переселенці можуть офіційно підтвердити своє фактичне місце проживання, отримавши довідку про місце проживання. Вона потрібна для оформлення соціальних послуг, виплат, взаємодії з держорганами та оновлення даних у реєстрах. Розповідаємо, як отримати таку довідку та які документи можуть замінити договір оренди.

Що таке довідка про фактичне місце проживання

Це документ, який підтверджує, що людина дійсно мешкає за певною адресою, навіть якщо офіційно там не зареєстрована. Її надають органи місцевого самоврядування або ЦНАПи (послуга за ідентифікатором 01844).

Ця довідка знадобиться, щоб:

оформити статус та виплати ВПО;

звернутися до Пенсійного фонду чи управління соцзахисту;

підтвердити склад домогосподарства для пільг чи субсидій.

Життя у родичів: як підтвердити адресу без договору

Існують випадки, коли переселенці живуть у знайомих чи родичів. Закон не вимагає обов’язкової наявності договору оренди для того, щоб підтвердити своє перебування в громаді. Але важливо зафіксувати сам факт проживання. Для цього використовують акт про фактичне проживання або акт обстеження.

Як оформити акт про фактичне проживання

Якщо у вас немає договору оренди, акт стане юридичною підставою для підтвердження адреси. Отримати його можна кількома способами:

Через ОСББ або управителя будинку. Ви складаєте акт у довільній формі. Його підписують 2–3 сусіди, які підтверджують, що ви справді мешкаєте у цьому будинку. Голова ОСББ або керуюча компанія засвідчує ці підписи печаткою.

Через старосту або виконком. У приватному секторі або будинках без ОСББ акт оформлюють представники місцевої влади на підставі підтверджень від сусідів.

Через соціального інспектора. Орган соцзахисту може направити інспектора за місцем вашого проживання. Він складе офіційний акт обстеження матеріально-побутових умов за затвердженою формою (наказ Мінсоцполітики №190).

Як отримати довідку про місце проживання

1.Підготуйте документи:

заява (заповнюється на місці);

паспорт та РНОКПП (ідентифікаційний код);

свідоцтва про народження дітей;

акт про фактичне проживання (головний доказ замість оренди);

копія документа про право власності на житло від власника, який вас прийняв. 2. Подайте документи. Звернутися можна особисто до ЦНАПу або виконкому ради. Послуга безкоштовна.

Якщо в паспорті немає прописки

Іноді проблема виникає ще на етапі підтвердження статусу ВПО. Це стосується людей, які:

мають ID-картку без витягу з реєстру територіальної громади;

не мали відмітки про реєстрацію на момент виїзду;

втратили документи під час евакуації.

У такому випадку посадовці можуть просити додаткові докази того, що людина справді проживала на території, звідки перемістилася.

Відсутність прописки сама по собі не є підставою для відмови. Щоб підтвердити попереднє місце проживання, підійде один із цих документів:

трудова книжка із записами про роботу;

медичні документи з місцевих закладів;

документи про освіту;

військовий квиток;

документи про право власності на майно;

інші офіційні папери, де зазначена адреса.

Разом із довідкою ВПО та актом фактичного проживання за новою адресою ці документи є достатніми для оформлення довідки про фактичне місце проживання або оновлення даних.

Що робити у разі відмови

Якщо у вас вимагають виключно паперовий договір оренди, варто діяти поетапно.

Попросіть письмове роз’яснення або відмову із зазначенням норми права, на яку посилається посадовець. Покличтеся на чинне законодавство — зокрема на постанову КМУ №509 , яка регулює облік ВПО та підтвердження місця проживання. Запропонуйте альтернативний механізм підтвердження — складання акта про фактичне проживання або проведення обстеження соціальним інспектором.

Закон передбачає можливість підтвердження фактичного проживання без договору оренди. Саме на ці норми й варто посилатися під час звернення до органів соцзахисту або ЦНАПу.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як перевірити свою нерухомість у держреєстрі.