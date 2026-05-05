Переселенці можуть офіційно підтвердити своє фактичне місце проживання, отримавши довідку про місце проживання. Вона потрібна для оформлення соціальних послуг, виплат, взаємодії з держорганами та оновлення даних у реєстрах. Розповідаємо, як отримати таку довідку та які документи можуть замінити договір оренди.
Це документ, який підтверджує, що людина дійсно мешкає за певною адресою, навіть якщо офіційно там не зареєстрована. Її надають органи місцевого самоврядування або ЦНАПи (послуга за ідентифікатором 01844).
Ця довідка знадобиться, щоб:
Існують випадки, коли переселенці живуть у знайомих чи родичів. Закон не вимагає обов’язкової наявності договору оренди для того, щоб підтвердити своє перебування в громаді. Але важливо зафіксувати сам факт проживання. Для цього використовують акт про фактичне проживання або акт обстеження.
Якщо у вас немає договору оренди, акт стане юридичною підставою для підтвердження адреси. Отримати його можна кількома способами:
1.Підготуйте документи:
2.Подайте документи. Звернутися можна особисто до ЦНАПу або виконкому ради. Послуга безкоштовна.
Іноді проблема виникає ще на етапі підтвердження статусу ВПО. Це стосується людей, які:
У такому випадку посадовці можуть просити додаткові докази того, що людина справді проживала на території, звідки перемістилася.
Відсутність прописки сама по собі не є підставою для відмови. Щоб підтвердити попереднє місце проживання, підійде один із цих документів:
Разом із довідкою ВПО та актом фактичного проживання за новою адресою ці документи є достатніми для оформлення довідки про фактичне місце проживання або оновлення даних.
Якщо у вас вимагають виключно паперовий договір оренди, варто діяти поетапно.
Закон передбачає можливість підтвердження фактичного проживання без договору оренди. Саме на ці норми й варто посилатися під час звернення до органів соцзахисту або ЦНАПу.
