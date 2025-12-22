Ілюстративне фото: Getty Images

Вибиті вікна, пошкоджені двері, щілини або тріщини у стінах після вибухів — ці проблеми супроводжують багатьох жителів прифронтових громад. Місцеві служби не завжди встигають швидко відремонтувати будинки — іноді через небезпеку, іноді через брак ресурсів. Тож тепло буквально “втікає” з приміщень, а люди мусять витрачати більше палива й електрики чи навіть переносити життя в одну кімнату. Крім того, в прифронтових районах світло вимикають частіше, а подекуди його немає взагалі.

Тому ми зібрали найпростіші та найдієвіші способи недорого утеплити житло й забезпечити більш-менш комфортні умови у складний період — з мінімальними витратами та мінімумом ресурсів.

Як недорого утеплити будинок: пояснення та дієві рішення

Чи не найважливішим способом зберегти комфортну температуру є утеплення вікон, адже через них втрачається до 30% тепла.

Що можна зробити:

Заклеїти вікна плівкою або скотчем. Це найдешевше й найефективніше тимчасове рішення. Харчова плівка чи прозорий пакет створюють додатковий шар повітря, який працює як міні-теплоізолятор. Це зменшує протяги та додає +2–3 °C у кімнаті.

Заповнити великі щілини монтажною піною. Нею закривають дірки, через які затягує вітер. Пінний шар не пропускає холод і тримає тепло так само добре, як дорогі матеріали.

Утеплити підвіконня та відкоси тканинами або фольгою. Фольгований утеплювач відбиває тепло назад у кімнату — це фізика, перевірена на практиці у військових укриттях.

Не менш важливим є утеплення дверей. Двері — один із найслабших елементів будинку. Якщо вони старі або покручені від вибухової хвилі, холод заходить прямо у приміщення.

Що робити:

наклеїти гумові ущільнювачі по периметру,

зробити “теплу штору” з ковдри або щільної тканини,

закрити нижній прозір валиком із матеріалу (його можна зробити з рушника).

Це перекриває шлях для холодного повітря й дає відчутне поліпшення.

Ще одним важливим етапом утеплення є підлога. Через неї втрачається до 15% тепла, особливо в приватних будинках, де під підлогою — холодна земля чи підвал. Зробити покриття теплим можна і без ремонту.

Для цього можна:

покласти килим або декілька доріжок,

під лінолеум підкласти картон чи старі ковдри.

Додаткові шари зменшують теплообмін підлоги з холодним простором.

Утеплення стін у “теплій кімнаті”. У громадах, що близько до фронту, багато людей обирають одну кімнату, де живуть узимку. Одну кімнату обігріти та облаштувати простіше, аніж увесь будинок.

У такій кімнаті важливо утеплити стіни. Для цього потрібно:

закрити зовнішню стіну ковдрою, пледом чи фольгою,

поставити меблі (шафа, диван) до холодної стіни, щоб зменшити тепловтрати.

Бувають випадки, коли необхідне не тільки утеплення, а ще й відновлення. Якщо вікно вибите після обстрілу, необхідно діяти якомога швидше. А чекати, поки громада знайде майстрів, інколи доводиться довго.

Тоді на допомогу прийдуть бюджетні й дієві рішення:

заклеїти вікно поліетиленом та дерев’яними рейками (чим товщий шар плівки, тим краще),

використати оргскло (продається у будмагазинах, ріжеться ножем).

Це не дасть теплу виходити та захистить приміщення від дощу й вітру.

Як економити тепло та енергію

Навіть якщо будинок утеплений, треба правильно користуватися ресурсами.

Для цього, як ми вже згадували вище, варто обрати одну “теплу кімнату” для проживання. Адже навіть одна обігрівальна точка (“буржуйка”, конвектор, газова плитка) прогріває маленький простір ефективніше.

Як облаштувати таку “теплу кімнату”:

обрати кімнату без великих вікон,

закрити двері в інші приміщення,

розташувати ліжко подалі від стіни,

повісити щільні штори або ковдру.

Це зменшує кількість використаного палива чи електрики.

Як пережити блекаут: покрокові поради та пояснення

Після ударів по енергетиці вся країна потерпає від тривалих блекаутів. Коли немає світла, а обстріли можуть початися будь-коли, чи не найважливіше — зарядити телефон, мати світло й мінімальний доступ до новин.

Для цього потрібно придбати:

1–2 павербанки від 20 000 мАг,

USB-ліхтарики або лампи на акумуляторах,

зарядну станцію (якщо є можливість),

кабелі та перехідники до різних видів техніки.

Аби забезпечити світло без електрики, часто використовують свічки. Цей варіант хороший, але не зовсім безпечний. Краще запастися лампами на батарейках та гірляндою USB, яка може працювати від павербанка. Також можна поставити банку з водою на плаский ліхтар або телефон з увімкненим спалахом — ця нескладна конструкція дає розсіяне світло.

Ці варіанти допоможуть забезпечити освітлення без ризику пожежі та великих витрат.

Як зберегти тепло, коли немає світла

Під час тривалих блекаутів температура в оселі падає дуже швидко — навіть якщо надворі несильний мороз. Тому головне завдання — не прогріти всю квартиру, а утримати тепло навколо себе.

Що реально допомагає:

одягатися шарами — майка, кофта, светр, куртка;

зробити собі “теплу капсулу”: матрац, одну-дві ковдри, килим під ноги, термопляшку з гарячою водою;

завісити вікна й двері ковдрою чи іншою цупкою тканиною — це різко зменшує протяги;

нагрівати металеві предмети (каструлі, чайники) на плитці чи буржуйці та ставити їх поруч із собою. Але треба бути обережними, щоб не обпектися.

Тепло, зібране в одному невеликому просторі, тримається значно довше, ніж у всій кімнаті. Так простіше зігрітися навіть без електрики.

Вода під час блекауту: що обов’язково мати про запас

У багатьох прифронтових громадах разом зі світлом часто зникає і вода. Тож запас потрібно робити заздалегідь.

Вдома завжди потрібно мати:

5–7 літрів питної води на людину,

технічну воду — у ванні, відрах, мисках, бутлях,

фільтри або таблетки для очищення, якщо є доступ до води сумнівної якості.

Вода потрібна не лише для пиття, а й для їжі, гігієни, туалету. Без неї побут перетворюється на виживання за лічені години.

Як зберегти продукти без холодильника

Коли світла немає довго, холодильник перестає бути помічником. Але навіть у таких умовах продукти можна врятувати на кілька днів.

Якщо надворі холодно, їжу можна зберігати на балконі, лоджії чи в холодній прибудові.

Якщо ж за вікном тепло, допоможуть пляшки з льодом у термосумках і термобокси. Також їжу варто зберігати біля підлоги, у ванній чи в найпрохолоднішій кімнаті.

Так можна продовжити “життя” продуктів на один-два дні й уникнути псування запасів.

Де зарядити телефон і отримати допомогу під час блекауту

У прифронтових громадах навіть під час знеструмлень продовжують працювати:

“пункти незламності”,

волонтерські хаби,

гуманітарні центри,

ЦНАПи.

Там можна зарядити телефон, скористатися інтернетом, зігрітися, випити гарячого чаю або води.

Як пережити холод і темряву без суттєвих наслідків для психічного здоров’я

Блекаут — це не лише відсутність світла, а й сильний стрес. Аби пережити це легше, психологи радять дотримуватись чіткого розпорядку дня, завчасно зібрати набір речей і продуктів, щоб усе було під рукою за відсутності електрики. Також дієвими є маленькі “теплі” ритуали — чай, книжка, розмова з близькими. Це зменшує паніку, повертає відчуття контролю й допомагає не “видушувати” себе психологічно.

