Тисячі загиблих військових. Тисячі людей, які заслуговують на звання Героя України. Але держава не завжди встигає або звертає увагу на кожну історію. Тому ініціатива часто переходить до рідних, побратимів або небайдужих людей — саме вони створюють петиції про присвоєння звання Героя України посмертно та збирають до них голоси.

Електронні петиції — один із механізмів, через які громадяни можуть ініціювати державне вшанування загиблих військових. Пояснюємо, де саме підписують такі петиції, хто може це зробити та на що варто звернути увагу, аби підпис був зарахований.

Що це за петиції і де їх підписують

Петиції щодо вшанування загиблих захисників України, зокрема з проханням про присвоєння державних нагород, подаються до Президента України. Відповідно, підписати їх можна лише на офіційному сайті електронних петицій до Президента України.

Зауважимо, що підписи, залишені в соціальних мережах або під публікаціями з текстом петиції, юридичної сили не мають.

Кожна така петиція має встановлений строк збору підписів і визначений поріг. Потрібно зібрати 25 тисяч підписів на збір яких дають 90 днів. Після того, як звернення набирає необхідну кількість голосів — його розглядає Президент України.

Хто може підписати петицію

Підписати петицію можуть повнолітні та дієздатні громадяни України, які пройдуть ідентифікацію особи.

Один громадянин може залишити лише один підпис під кожною петицією. Анонімні голоси або повторні спроби голосування система не враховує.

Як підписати петицію на сайті Президента: покрокова інструкція

Крок 1. Перейти на сторінку петиції

Перш за все потрібно перейти за прямим посиланням на петицію. Його зазвичай поширюють родичі загиблого, громадські ініціативи або медіа. Важливо переконатися, що сторінка відкривається саме на сайті електронних петицій Президента України.

Крок 2. Ознайомитись з текстом

На сторінці петиції розміщено її повний текст, дані про ініціатора, кількість уже зібраних підписів і кінцеву дату збору. Перед підписанням варто ознайомитися з цією інформацією, оскільки після підтвердження підпис відкликати неможливо.

Крок 3.Вибрати спосіб ідентифікації

Для підтвердження особи сайт пропонує кілька варіантів:

BankID (через інтернет-банкінг українських банків),

Дія.Підпис (через застосунок “Дія”),

кваліфікований електронний підпис.



Найчастіше користувачі обирають BankID (передати системі ваші документи від одного з банків, це не стосується карток, тільки паспорта), оскільки цей спосіб не потребує додаткових дій і займає мінімум часу. Усі варіанти ідентифікації є офіційними та рівноцінними.

Крок 4. Підтвердження особи

Після вибору способу ідентифікації користувача перенаправляє на відповідний сервіс. Там потрібно підтвердити запит стандартним способом — увійти до банкінгу, підтвердити дію в “Дії” або скористатися електронним підписом. Цей етап необхідний для підтвердження громадянства та віку підписанта.

Крок 5. Натиснути кнопку “Підписати”

Щоб підтримати звернення, потрібно натиснути відповідну кнопку на сторінці.

Крок 6. Зарахування підпису

Після успішного підтвердження система зараховує підпис. Про це з’являється відповідне повідомлення. Кількість підписів може оновитися не одразу — іноді це займає кілька хвилин.

Крок 7. Перевірка

Якщо кнопка “Підписати петицію” більше неактивна, це означає, що підпис уже врахований. Якщо ж система не дозволяє підписати звернення, можливо, користувач уже підтримував цю петицію раніше.

Підпис петиції: чому це безпечно



Окремо пояснимо питання безпеки. І BankID, і Дія.Підпис — це офіційні державні сервіси, які використовують не лише для петицій, а й для доступу до інших електронних послуг: державних реєстрів, податкових сервісів, документів у “Дії”. Під час підписання петиції система не “забирає” персональні дані і не передає їх авторам звернення. Фактично сервіс лише підтверджує, що підпис залишає реальна, повнолітня людина — громадянин України.

BankID працює через банки та Національний банк України і передає дані в зашифрованому вигляді, а Дія.Підпис — це спрощена форма електронного підпису, яку держава офіційно використовує для онлайн-взаємодії з громадянами. Обидва способи ідентифікації вважаються безпечними і передбачені для використання в державних електронних сервісах.