Як працює «зелений» тариф в Україні та чи варто вкладати в нього гроші?

Фото: lumos.in.ua

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Коли мова заходить про сонячні батареї, більшість уявляє собі повну автономію: мережу вимкнули, а у тебе в хаті горить світло. Але є інший, набагато цікавіший з точки зору фінансів підхід. Це не просто забезпечення себе електрикою, а перетворення власного даху на невелике комерційне підприємство. Називається ця схема — «зелений» тариф.

Давайте без складної юридичної термінології розберемося, як на цьому заробити, які є підводні камені та з чого взагалі починати.

Що таке «зелений» тариф простими словами?

Це спеціальний правовий механізм, за яким держава зобов’язана купувати у приватних домогосподарств електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел (у нашому випадку — з сонця). Причому купувати за ціною, яка є суттєво вищою, ніж той тариф, за яким ми купуємо світло з мережі як звичайні споживачі.

Працює це за принципом взаємозаліку наприкінці кожного місяця:

Ваша станція генерує енергію протягом дня.

Будинок «забирає» стільки, скільки йому потрібно прямо зараз (на роботу побутової техніки).

Все, що залишилося невикористаним (надлишок), автоматично «балансується» і йде в загальну державну мережу.

Спеціальний двонаправлений лічильник чітко фіксує: скільки кВт·год ви віддали і скільки спожили (наприклад, у хмарні дні чи вночі).

Якщо за місяць ви віддали в мережу більше, ніж забрали з неї — обленерго перераховує вам чистий прибуток за залишок кіловатів прямо на банківську картку.

Яке обладнання для цього потрібне?

Тут є один важливий момент, на якому часто плутаються новачки. Для заробітку за цією програмою акумулятори не потрібні. Вони лише здорожують систему і збільшують термін її окупності. Ідеальним технічним рішенням для такої задачі є мережева станція під зелений тариф https://lumos.in.ua/merezheva-stanciya-pid-zeleniy-tarif.

Вона складається лише з двох ключових компонентів: сонячних фотомодулів та мережевого інвертора, який перетворює постійний струм від сонця на змінний і «підмішує» його в мережу синхронно з її частотою. Це найнадійніша конструкція, яка потребує мінімуму обслуговування.

Фінансовий бік питання: скільки можна заробити?

Ставка, за якою держава виплачує гроші, зафіксована в євро та прив’язана до року введення станції в експлуатацію. Це захищає ваші інвестиції від інфляції та коливань курсу гривні.

Реальний термін окупності мережевої СЕС на 10–30 кВт в Україні зараз становить приблизно 3–5 років. Все залежить від сонячної активності у вашому регіоні, кута нахилу даху та обсягів вашого власного споживання (чим менше ви споживаєте самі, тим більше продаєте).

Після того, як станція повністю себе окупить, ви отримуєте абсолютно чистий пасивний дохід. Зважаючи на те, що якісні панелі стабільно працюють понад 25 років, це чудовий капітал на майбутнє.