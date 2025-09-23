Як проходить НМТ? Правила проведення НМТ

Ілюстрація: Всеосвіта

Національний мультипредметний тест (НМТ) — це ключовий іспит для вступу до українських закладів вищої освіти. Його завдання — оцінити рівень знань абітурієнтів та забезпечити справедливий і прозорий вступ. Щоб скласти НМТ успішно, важливо не тільки добре підготуватися, а й знати правила проведення тесту. Онлайн-школа TeachMe вже більше 5 років допомагає учням готуватися до НМТ (раніше — ЗНО), тому ми зібрали для вас основну інформацію, яку потрібно знати про НМТ.

Що таке НМТ, як розшифровується?

НМТ розшифровується як Національний мультипредметний тест. Він був запроваджений як альтернатива зовнішньому незалежному оцінюванню (ЗНО) від початку повномасштабного вторгнення. Його головна особливість у тому, що замість окремих іспитів з кількох предметів абітурієнт складає комплексний тест у комп’ютерному форматі. Цей тест містить в собі всі обрані предмети (обов’язкові та необов’язкові — на вибір) і складається в один день.

Для чого складати НМТ?

Результати НМТ використовуються в Україні під час вступної кампанії для формування конкурсного балу. Це означає, що без нього вступити на бюджет чи контракт у більшості випадків неможливо. Тест дає змогу університетам об’єктивно оцінити знання абітурієнтів із ключових предметів — української мови, математики, історії України, а також додаткових дисциплін на вибір, і скласти рейтинг абітурієнтів відповідно до їхніх балів.

Порядок проведення НМТ

НМТ складається в спеціально обладнаних комп’ютерних класах у центрах тестування. Кожен учасник отримує логін і пароль для входу в систему, після чого починає виконувати завдання. Всі питання з’являються на екрані одночасно або блоками, а відповіді відразу зберігаються у системі.

Під час тестування діють чіткі правила:

учасник повинен мати документ, що посвідчує особу;

забороняється користуватися телефонами, шпаргалками та будь-якими електронними пристроями;

у разі порушення правил учасника можуть відсторонити від складання тесту.

Що потрібно мати з собою на НМТ?

На НМТ обов’язково слід мати:

1. Паспорт або ID-картку (без документа до тесту не допустять).

2. Запрошення-перепустку з інформацією про місце та час проходження НМТ.

3. Чорну гелеву ручку (іноді вона може знадобитися для нотаток на чернетці).

4. Пляшку води без етикетки (якщо це дозволено центром тестування).

Скільки предметів буде на НМТ?

Обов’язковими на НМТ є три предмети:

українська мова;

математика;

історія України.

Додатково абітурієнт може обрати ще один предмет (наприклад, іноземну мову, біологію, фізику чи географію).

Таким чином, тест поєднує одразу кілька дисциплін, і саме тому комплексна підготовка до НМТ потребує не лише самостійної роботи, а й допомоги фахівців. Індивідуальні заняття з викладачем допоможуть закріпити знання та систематизувати матеріал. Наприклад, репетитор української мови онлайн допоможе вам ефективно вивчити граматику та правопис, а репетитор з історії України пояснить складні теми, які часто трапляються у тестах. Ретельна підготовка значно підвищить ваші шанси на високий результат.

Скільки триває НМТ?

Зазвичай тестування триває близько 120 хвилин (2 години). Цього часу достатньо, щоб виконати всі завдання, але учасникам потрібно розподіляти його раціонально. У межах цього часу не передбачені додаткові перерви, тому важливо бути зосередженим і працювати без відволікань.