Як приймають рішення у громадах: молодь Донеччини запрошують на вебінар

Молодь з Донеччини запрошують на вебінар про механізми прийняття рішень у громадах. Зокрема, мова йтиме про Статут громади, про методи зміни рішень і роль молоді у цьому процесі. Вебінар відбудеться 27 лютого. Для участі необхідна реєстрація.

Вебінар проходитиме у межах проєкту “Код відновлення: молодіжний вимір Донеччини” від Молодіжної ради при облдержадміністрації спільно з ГО “Нова Дружківка”.

Під час заходу обговорять такі питання:

чому окремі інструменти участі (петиції, громадські слухання, робочі групи) не завжди дають очікуваний результат;

як відрізнити реальний вплив від формальної імітації участі;

які існують алгоритми та процедури зміни вже прийнятих рішень;

де і як молодь може бути максимально ефективно залучена до цих процесів.

Також учасники дізнаються про аналіз Статуту територіальної громади як основного документа, що регулює правила гри в місцевому самоврядуванні.

Ці знання допоможуть перетворити громадський активізм з емоційного процесу на конкретні результати, що впливають на відновлення та розвиток громад Донеччини.

Відбудеться вебінар 27 лютого 2026 року о 16:00 в онлайн-форматі. Подати заявку можна, заповнивши форму.

