Як приймають рішення у громадах: молодь Донеччини запрошують на вебінар

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Молодь з Донеччини запрошують на вебінар про механізми прийняття рішень у громадах. Зокрема, мова йтиме про Статут громади, про методи зміни рішень і роль молоді у цьому процесі. Вебінар відбудеться 27 лютого. Для участі необхідна реєстрація.
Про це повідомили у Донецькій ОДА
Вебінар проходитиме у межах проєкту “Код відновлення: молодіжний вимір Донеччини” від Молодіжної ради при облдержадміністрації спільно з ГО “Нова Дружківка”.
Під час заходу обговорять такі питання:
Також учасники дізнаються про аналіз Статуту територіальної громади як основного документа, що регулює правила гри в місцевому самоврядуванні.
Ці знання допоможуть перетворити громадський активізм з емоційного процесу на конкретні результати, що впливають на відновлення та розвиток громад Донеччини.
Відбудеться вебінар 27 лютого 2026 року о 16:00 в онлайн-форматі. Подати заявку можна, заповнивши форму.
Нагадаємо, раніше Вільне Радіо розповідало, як організація з Донеччини опитала молодь, чи готова та повертатись і відновлювати регіон.