Як швидко і безпечно заплатити за світло: найкращі способи розрахунків онлайн

Ілюстративне фото: unsplash

Для оплати електроенергії українським споживачам сьогодні не обов’язково чекати паперовий рахунок, стояти в черзі на пошті чи в банківському відділенні або шукати термінал. Сучасні онлайн-сервіси дозволяють швидко й безпечно розраховуватися за використані кіловати з будь-якого місця, економлячи час і зусилля.

Використання електронних інструментів дозволяє уникнути прострочень, контролювати витрати та зберігати історію оплат у зручному форматі. У цій статті ми розповімо про популярні способи розрахунків за світло для українців з усіх регіонів.

Кому сплачувати за електроенергію

В Україні споживачі оплачують електроенергію на користь місцевих енергопостачальників — обленерго, їхніх регіональних філій, міських або приватних енергетичних компаній. Щомісячно в дати, визначені надавачем послуг, споживачі мають передавати показники лічильника. На основі отриманих даних компанії здійснюють нарахування і формують платіжки, що зберігаються в особистому кабінеті на ресурсах постачальника, на інших сервісах або надсилаються платникові у надрукованому вигляді. Щоб уникнути заборгованостей та подальшої плутанини, спожиті кіловати за місяць, що минув, бажано сплачувати до 20-го числа наступного розрахункового періоду.

Оплата за світло онлайн: зручні та надійні інструменти

Платити за електроенергію без необхідності відвідування банку, поштового відділення та використання термінала українці можуть:

в особистому кабінеті на сайті або в офіційному мобільному застосунку надавача послуг. Більшість енергопостачальних компаній передбачили таку можливість;

через онлайн-банкінг — на вебсайті чи у застосунку фінустанови — емітента картки, що використовується для розрахунків;

за допомогою універсальної платформи на кшталт Portmone.

Для здійснення платежів онлайн потрібно мати лише доступ до інтернету і банківську картку. В деяких випадках потрібно знати номер особового рахунку, що зазвичай вказується в платіжках.

Як оплатити електроенергію через Portmone

Швидка та безпечна оплата за електроенергію на Portmone може бути здійснена в будь-який зручний для вас час і потребує виконання кількох простих кроків.

Виберіть категорію «Комунальні послуги» в каталозі на сайті або в застосунку, не забудьте вказати регіон проживання. Знайдіть у переліку компаній свого енергопостачальника. Введіть на платіжній сторінці номер особового рахунку, за необхідності — оберіть місцеву філію надавача послуг. Натисніть «Оплатити». Ознайомтеся з нарахуваннями, погодьтеся з сумою в платіжці чи введіть іншу. Впишіть у спеціальному полі свій email, введіть дані картки, з якої спишеться потрібна сума, або оберіть оплату через Google Pay/Apple Pay чи Bank Pay. Підтвердьте платіж.

Якщо бажаєте оплатити електроенергію разом з іншими комунальними послугами, скористайтеся пошуком за адресою. Після реєстрації та входу в особистий кабінет на Portmone ви зможете створити одну чи декілька адрес, знайти виставлені за ними рахунки та сплачувати кошти на користь всіх постачальників одночасно одним натисканням кнопки.

Отже, ви матимете можливість оплачувати рахунки батьків, бабусь і дідусів, а також інших родичів, котрі не вміють користуватися сучасними інструментами. Ще одна перевага Portmone — можливість передавати показники лічильників, що позбавляє необхідності користуватися різними чат-ботами та онлайн-ресурсами. Обирайте платежі онлайн, економте час і зберігайте порядок в особистих фінансах!