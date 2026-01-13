Підтримайте Вільне Радіо
Військовослужбовці та ветерани, що нині боронять Україну або раніше брали участь у її захисті, мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Це право поширюється також на членів їхніх сімей, які можуть подати заяву від імені захисника, якщо той не має змоги зробити це особисто. Які саме послуги охоплюють ці пільги та як їх можна оформити станом на 2026 рік — розповідаємо у матеріалі.
Про деталі отримання пільг повідомляють у Міністерстві соціальної політики України.
Згідно з чинним законодавством, до переліку послуг, на які поширюються пільги, входять:
Пільги поширюються й на тверде паливо та скраплений газ, але діяти вони будуть у межах соціальних норм споживання.
Отримати пільгу на оплату житлово-комунальних послуг можуть:
Якщо учасники бойових дій (УБД) проживають у гуртожитках, вони також можуть оформити пільги на комунальні послуги. Пільги поширюються на квартплату, газ та електроенергію, а також оплату твердого палива й балонного газу.
Для призначення пільги необхідно звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ), подати заяву особисто в будь-якому з сервісних центрів ПФУ або надіслати її поштою.
Оформлення пільги також можливе онлайн через вебпортал електронних послуг або мобільний застосунок Пенсійного фонду України.
Також заяви з необхідними документами та відомостями приймають:
Подати заяву онлайн можна такими способами:
– через вебпортал електронних послуг ПФУ.
Для цього необхідно авторизуватися на порталі за допомогою електронного підпису, обрати в розділі “Всі послуги” пункт “Заява на житлову субсидію чи пільгу” та заповнити запропоновані форми.
– через мобільний додаток Пенсійного фонду України.
Якщо змінилося місце проживання, телефон або реквізити банку, про це треба повідомити Пенсійному фонду протягом 30 днів.
Можна зробити це кількома способами:
У заяві також потрібно зазначити реквізити організацій, що надають послуги, та особові рахунки в них.
Раніше оформлення пільги для ветеранів війни спростили, а перелік документів зменшили, зазначають в уряді. Тепер достатньо подати до ПФУ відповідну спрощену заяву про взяття на облік пільговика і про призначення пільги одночасно. Раніше ці кроки виконувалися окремо.
Якщо військовослужбовець, який має відповідний статус, перебуває на фронті, в госпіталі чи з інших причин не може особисто подати заяву, за нього це можуть зробити родичі, на яких поширюється пільга.
Це можуть бути непрацездатні батько чи мати, чоловік або дружина. У такому випадку до заяви потрібно додати документ, який підтверджує родинний зв’язок, наприклад, свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження тощо.
Пенсійний фонд розгляне заяву протягом 10 днів та повідомить про ухвалене рішення протягом 3 днів.
Пільги на оплату житлово-комунальних послуг виплачуються в грошовій формі. Платіж за житлово-комунальні послуги сплачується повністю, а компенсація надходить окремо. Ви самостійно сплачуєте повну суму за житлово-комунальні послуги щомісяця, а Пенсійний фонд компенсує суму пільги, перераховуючи кошти на банківський рахунок в уповноваженому банку або через відділення Укрпошти. Спосіб виплати коштів можна обирати у заяві.
Пільга не є житловою субсидією, однак у разі потреби пільги та субсидія можуть поєднуватися — за умови дотримання встановлених законодавством вимог.
Раніше ми розповідали, що ветерани, які здобули інвалідність через участь у бойових діях, можуть отримати одноразову фінансову допомогу від держави. Розмір одноразової виплати розраховується на основі прожиткового мінімуму. Для отримання допомоги необхідно подати відповідні документи та заповнити заяву.