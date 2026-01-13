Колаж: Вільне Радіо

Військовослужбовці та ветерани, що нині боронять Україну або раніше брали участь у її захисті, мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Це право поширюється також на членів їхніх сімей, які можуть подати заяву від імені захисника, якщо той не має змоги зробити це особисто. Які саме послуги охоплюють ці пільги та як їх можна оформити станом на 2026 рік — розповідаємо у матеріалі.

Про деталі отримання пільг повідомляють у Міністерстві соціальної політики України.

Згідно з чинним законодавством, до переліку послуг, на які поширюються пільги, входять:

управління багатоквартирним будинком (сюди входить плата за прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, утримання ліфтів тощо);

постачання та розподіл природного газу, електроенергії, постачання гарячої води, опалення;

централізоване водопостачання та водовідведення,

вивезення сміття.

Пільги поширюються й на тверде паливо та скраплений газ, але діяти вони будуть у межах соціальних норм споживання.

Хто може отримати пільгу

Отримати пільгу на оплату житлово-комунальних послуг можуть:

учасники бойових дій — 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг в межах встановлених норм;

Якщо учасники бойових дій (УБД) проживають у гуртожитках, вони також можуть оформити пільги на комунальні послуги. Пільги поширюються на квартплату, газ та електроенергію, а також оплату твердого палива й балонного газу.

учасники війни — 50% знижки;

люди з інвалідністю внаслідок війни — 100% знижки;

члени сімей загиблих — 50% знижки.

Як і де оформити пільгу на оплату комунальних послуг військовим

Для призначення пільги необхідно звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ), подати заяву особисто в будь-якому з сервісних центрів ПФУ або надіслати її поштою.

Оформлення пільги також можливе онлайн через вебпортал електронних послуг або мобільний застосунок Пенсійного фонду України.

Також заяви з необхідними документами та відомостями приймають:

у виконавчих органах сільських, селищних, міських рад відповідних громад або військових адміністрацій;

у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах).

Подати заяву онлайн можна такими способами:

– через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Для цього необхідно авторизуватися на порталі за допомогою електронного підпису, обрати в розділі “Всі послуги” пункт “Заява на житлову субсидію чи пільгу” та заповнити запропоновані форми.

– через мобільний додаток Пенсійного фонду України.

Що робити, якщо змінилось місце проживання або банк

Якщо змінилося місце проживання, телефон або реквізити банку, про це треба повідомити Пенсійному фонду протягом 30 днів.

Можна зробити це кількома способами:

звернутися до будь‑якого сервісного центру Пенсійного фонду та подати заяву про нові дані;

або оновити інформацію онлайн через вебпортал чи мобільний застосунок ПФУ;

якщо змінили банк або реквізити рахунку, теж потрібно оформити заяву з новими даними.

Які документи потрібні для оформлення пільги

паспорт,

документ, що підтверджує право на пільгу (наприклад, посвідчення учасника бойових дій (УБД),

обліковий номер реєстраційної картки платника податків.

У заяві також потрібно зазначити реквізити організацій, що надають послуги, та особові рахунки в них.

Раніше оформлення пільги для ветеранів війни спростили, а перелік документів зменшили, зазначають в уряді. Тепер достатньо подати до ПФУ відповідну спрощену заяву про взяття на облік пільговика і про призначення пільги одночасно. Раніше ці кроки виконувалися окремо.

Якщо захисник не має змоги подати заяву особисто, це можуть зробити його близькі

Якщо військовослужбовець, який має відповідний статус, перебуває на фронті, в госпіталі чи з інших причин не може особисто подати заяву, за нього це можуть зробити родичі, на яких поширюється пільга.

Це можуть бути непрацездатні батько чи мати, чоловік або дружина. У такому випадку до заяви потрібно додати документ, який підтверджує родинний зв’язок, наприклад, свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження тощо.

Пенсійний фонд розгляне заяву протягом 10 днів та повідомить про ухвалене рішення протягом 3 днів.

Як працює пільга на оплату ЖКГ для військових і ветеранів

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг виплачуються в грошовій формі. Платіж за житлово-комунальні послуги сплачується повністю, а компенсація надходить окремо. Ви самостійно сплачуєте повну суму за житлово-комунальні послуги щомісяця, а Пенсійний фонд компенсує суму пільги, перераховуючи кошти на банківський рахунок в уповноваженому банку або через відділення Укрпошти. Спосіб виплати коштів можна обирати у заяві.

Пільга не є житловою субсидією, однак у разі потреби пільги та субсидія можуть поєднуватися — за умови дотримання встановлених законодавством вимог.

Раніше ми розповідали, що ветерани, які здобули інвалідність через участь у бойових діях, можуть отримати одноразову фінансову допомогу від держави. Розмір одноразової виплати розраховується на основі прожиткового мінімуму. Для отримання допомоги необхідно подати відповідні документи та заповнити заяву.