Як зібрати робочий ПК: поради від інтернет-магазину комп’ютерної техніки CompX

Помилки при збиранні комп’ютера можуть коштувати дорого. Іноді доводиться замінювати несумісні комплектуючі, а іноді — навіть ремонтувати ПК після поломок. Тому магазин CompX підготував для вас простий гайд, який допоможе підібрати оптимальну робочу конфігурацію комп’ютерної техніки для роботи та ігор. Розглядаємо цей процес крок за кроком.

Базова база: процесор, материнська плата, відеокарта

Перший крок — задача. Визначтесь із списком ігор і програм, уточніть навантаження чи цільову частоту зміни кадрів (FPS). Прочитайте огляди онлайн чи поговоріть з консультантом у магазині комп’ютерної техніки.

Наступна — материнська плата. Її вибирають не тільки за процесорним роз’ємом (сокетом), але й за функціональністю головної мікросхеми (чипсета).

І третя частина базової конфігурації — відеокарта. Це один з найдорожчих типів комплектуючих для ПК. Вибираючи відеокарту у магазині комп’ютерів, враховуйте:

як ви будете використовувати комп’ютер — для ігор підходять одні моделі, для роботи — інші;

чи має ваша материнська плата потрібну версію PCI-e та необхідну кількість ліній;

чи маєте ви запас за бюджетом — якщо ні, спочатку можна купити дешевшу «заглушку», і поміняти її потім.

Друга лінія — пам’ять, накопичувач, живлення

Оперативна пам’ять відіграє важливу роль у збірці ігрового ПК — особливо з урахуванням поточних цін на неї. Щоб правильно купити комп’ютерну техніку, уточніть:

версію пам’яті — найпопулярнішою досі є DDR4, але частка DDR5 стрімко збільшується;

частоту — чим вище цей показник, тим швидше буде працювати система при сильному завантаженні;

кількість каналів — зазвичай 2 у більшості конфігурацій, 4 у професійних комп’ютерах і дорогих кастомних збірках ПК.

Накопичувач сьогодні — це твердотільний SSD. І бажано — швидкісний NVMe. Повільніші SATA SSD зазвичай беруть для зберігання великих файлів або для систем з мінімальними вимогами до продуктивності. Магнітні «вінчестери» (HDD) сьогодні мають сенс хіба що для архівування — вони виграють за об’ємом і довговічністю.

І ще одна деталь, яку радять не ігнорувати експерти магазинів комп’ютерної техніки CompX. Блок живлення прямо впливає на надійність, стабільність, шумність та економність ПК. Ось кілька порад з його вибору:

беріть запас потужності не менше 30% — так техніка не буде працювати на межі;

стежте, щоб 12-вольтова лінія мала достатню потужність для живлення відеокарти;

для дому вибирайте моделі з класом економності від 80 Plus Bronze, для роботи — від Gold.

Завершення — корпус та охолодження

Охолодження для процесора підбирають під показник TDP — розсіюваної теплової потужності. Запас за потужністю — бажано, менше — не можна. Охолодження доступне у двох варіантах. Повітряне (вентилятор) доступніше й простіше в монтажу, але більш шумне. Водяне (помпа) ефективніше та тихіше, але дорожче й складніше.

Зазвичай корпус замовляють в інтернет-магазині комп’ютерної техніки останнім. Це логічно, адже він не впливає на продуктивність напряму. Але у нього також є важливі характеристики, зокрема, запас висоти під процесорний кулер, запас довжини під відеокарту, габарити місця під блок живлення і максимальна кількість вентиляторів. Не забувайте уточнювати їх перед покупкою.

Звісно, це дуже й дуже спрощена схема, яка послужить для вас базовим орієнтиром.