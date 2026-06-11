Як зменшити ризик зламу через доступи співробітників

Коли ми говоримо про кіберінциденти, то в першу чергу уява малює хитромудрі хакерські атаки та складні технології шифрування. Однак одною з головних причин, яка часто залишається поза увагою, є людський фактор. Проста помилка, така як клік на фішингове повідомлення електронної пошти або використання слабкого пароля, може стати причиною серйозного кіберінциденту. У статті розповіли, чому доступи співробітників залишаються «ахілесовою пʼятою» в інформаційні безпеці бізнесу та як зменшити ризики.

Чому доступи співробітників залишаються вразливим місцем для бізнесу

Навіть за наявності технічного захисту системи, співробітники можуть випадково створювати вразливості через неуважність, поспіх або недостатню обізнаність щодо кіберзагроз.

Найчастіше проблеми виникають через:

використання простих або однакових паролів;

повторне використання паролів у різних сервісах;

передачу доступів іншим особам;

відкриття фішингових листів;

роботу з корпоративними системами з незахищених пристроїв;

відсутність контролю за доступами після звільнення співробітників.

Пароль більше не можна вважати надійним способом захисту акаунтів. Навіть складні комбінації можуть бути викрадені через фішинг, витоки даних або шкідливе програмне забезпечення. Якщо пароль потрапляє до зловмисників, вони отримують доступ до корпоративних систем від імені реального користувача. У багатьох випадках це дозволяє обійти базові механізми захисту та залишатися непоміченими.

Саме тому двофакторна автентифікація (2FA) та багатофакторна автентифікація (MFA) набувають все більшого значення, коли для входу недостатньо лише логіна та пароля.

Двофакторна аутентифікація передбачає, що для входу потрібно пройти дві перевірки: пароль та код із SMS або підтвердження в застосунку. Тобто система перевіряє, що користувач знає пароль та має телефон.

Багатофакторна автентифікація може використовувати два, три або більше факторів перевірки:

знання — пароль, PIN;

володіння — телефон, токен, security key;

біометрія — відбиток пальця, Face ID;

контекст — геолокація, пристрій, поведінка користувача.

На практиці це зазвичай виглядає так: пароль, push-підтвердження, відбиток пальця або пароль, перевірка пристрою та геолокація входу.

Cisco Duo — це хмарне рішення для багатофакторної автентифікації та контролю доступу від Cisco Systems. Його використовують, щоб захистити корпоративні акаунти, VPN, пошту, сервери та внутрішні системи від несанкціонованого доступу. Cisco Duo часто впроваджують як частину Zero Trust підходу, де система не довіряє автоматично ні користувачу, ні пристрою, навіть якщо вони всередині корпоративної мережі.

Український бізнес може ексклюзивно замовити сервіс Multi‑Factor Authentication by Cisco Duo у хмарного провайдера GigaCloud. Він доступний у приватній хмарі.

Через які помилки в доступах бізнес найчастіше стикається з ризиками

Слабкі або повторно використані паролі

Використання слабких або однакових паролів є серйозним ризиком для безпеки, оскільки їх хакери можуть легко вгадати або зламати. До типових слабких паролів належать прості послідовності, такі як «123456», або поширені слова, наприклад «password». Повторне використання паролів для різних облікових записів також становить ризик, оскільки в разі компрометації одного облікового запису під загрозою опиняються всі інші, для яких використовується той самий пароль.

Відсутність додаткового захисту для входу

Фішингові атаки, шкідливе ПЗ або витоки даних дозволяють зловмисникам отримувати паролі значно швидше, ніж раніше. Без багатофакторної автентифікації компрометація одного пароля може надати повний доступ до корпоративних систем, пошти або хмарної інфраструктури. Саме тому захист доступів є одним із ключових елементів кібербезпеки бізнесу, особливо в умовах активного використання хмарних сервісів і віддаленої роботи.

Надмірні права доступу для співробітників

Ще одна поширена помилка — надання співробітникам доступів, які не потрібні їм для роботи. Наприклад, користувач може мати адміністративні права або доступ до критичних систем без реальної потреби.

У разі компрометації такого акаунта може статися витік даних, зміна конфігурацій, видалення інформації, поширення шкідливого ПЗ всередині інфраструктури.

Для мінімізації ризиків компанії впроваджують принцип найменших привілеїв (Least Privilege), коли співробітник отримує лише ті доступи, які необхідні для виконання його завдань. Контроль доступів дозволяє бізнесу зменшити ризик несанкціонованих дій і краще захищати критичні корпоративні системи.

Несвоєчасне відключення доступів після змін у команді

Після звільнення співробітників, зміни ролей або завершення роботи підрядників доступи часто залишаються активними ще тривалий час. Такі «забуті» акаунти стають окремою категорією ризику для бізнесу.

Особливо небезпечними є:

активні акаунти колишніх співробітників;

невідключені VPN-доступи;

спільні облікові записи без контролю;

акаунти сторонніх підрядників;

технічні користувачі без моніторингу активності.

За відсутності регулярного аудиту доступів компанія може навіть не знати, скільки активних облікових записів залишаються без контролю. Саме тому сучасний підхід до кібербезпеки передбачає постійний перегляд доступів, автоматизацію процесів деактивації акаунтів і централізоване управління ідентифікацією користувачів.

Як зменшити ризик зламу через доступи співробітників

Більшість атак на бізнес сьогодні пов’язані саме з компрометацією облікових записів співробітників. Захист корпоративних акаунтів передбачає:

Переглянути політику доступів і прав у системах

Одна з базових практик кібербезпеки — регулярний аудит доступів співробітників до корпоративних систем. У багатьох компаніях працівники з часом накопичують надмірні права або зберігають доступи до сервісів, які вже не використовують.

Щоб зменшити ризики, бізнесу варто:

регулярно перевіряти активні акаунти;

обмежувати адміністративні права;

видаляти облікові записи, які не використовуються;

контролювати доступи підрядників і співробітників на аутсорі;

впроваджувати принцип найменших привілеїв (Least Privilege).

Увімкнути багатофакторну автентифікацію

Багатофакторна автентифікація додає додатковий рівень перевірки особи під час входу в систему. Навіть якщо пароль буде скомпрометований, додатковий фактор значно ускладнить несанкціонований доступ до корпоративних ресурсів. Саме тому MFA сьогодні вважається одним із найефективніших інструментів для захисту доступів у бізнесі.

Контролювати доступ до корпоративних сервісів і акаунтів

Потрібно постійно моніторити: хто, звідки та з якого пристрою отримує доступ до корпоративних систем. Компаніям важливо відстежувати підозрілі входи, контролювати використання корпоративних акаунтів, перевіряти безпечність пристроїв, обмежувати доступ із невідомих локацій та автоматично блокувати ризикові спроби входу.

Висновок

Як би надійно бізнес не захищав свої корпоративні системи від дій зловмисників, людську помилку ніхто не відміняв. Слабкі або повторно використані паролі, відсутність додаткового захисту для входу в системи, надмірні права доступу тощо — це прямий ризик компроментації облікового запису. Попередити ці проблеми можна за допомгою низки дій та інструментів. Один з який — сервіс Cisco Duo, який в Україні можна замовити у хмарного провайдера GigaCloud.