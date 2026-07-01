Які види депозитів пропонує Кредобанк юридичним особам

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У бізнесі майже завжди є момент, коли частина коштів тимчасово «не працює». Вони лежать на рахунку, чекають свого часу — наприклад, на закупівлю, виплати чи новий проєкт. І саме тут виникає логічне питання: а чи можуть ці гроші приносити дохід вже зараз?

Один із найпростіших інструментів — депозит для юридичних осіб, наприклад, в Кредобанку. Це спосіб не просто зберегти кошти, а й отримати додатковий фінансовий результат без зайвих ризиків. Банк пропонує кілька форматів депозитів, які відрізняються умовами, строками та рівнем гнучкості.

Депозит «Стандарт»: класичне рішення для бізнесу

Якщо компанія заздалегідь розуміє, що певна сума коштів не знадобиться протягом визначеного часу, логічним варіантом стає класичний депозит «Стандарт».

Це зрозумілий і передбачуваний формат: ви розміщуєте кошти на обраний строк і щомісяця отримуєте відсотки на свій рахунок. Підійде для ситуацій, коли фінансове планування вже складене, а гроші не будуть використовуватися найближчим часом.

Що варто знати:

мінімальна сума — від 5 000 грн або у валюті: 1 000 доларів США, 1 000 євро або 1 000 злотих

строк — від 2-х днів до 72 місяців;

відсотки виплачуються щомісяця;

поповнення та дострокове зняття не передбачені;

є можливість пролонгації договору.

Такий депозит добре працює як інструмент «спокійного доходу»: без постійного контролю, але з чітким розумінням результату.

Депозит на вимогу «Вільний»: доступ до коштів у будь-який момент

Не всі бізнес-ситуації дозволяють «заморозити» гроші навіть на кілька місяців. Іноді важливо мати повний контроль над коштами — з можливістю використати їх у будь-який момент. У таких випадках більше підходить депозит «Вільний».

Це формат для гнучкого управління фінансами: гроші залишаються доступними, але водночас приносять дохід.

Основні особливості:

доступ до коштів у будь-який момент;

можливість поповнення та часткового зняття;

мінімальний залишок — від 1 грн;

термін — 1 рік;

відсотки нараховуються на фактичний залишок;

передбачена капіталізація відсотків.

Такий варіант часто використовують як фінансову «подушку» або резервний рахунок для операційних витрат. Він дає свободу дій і дозволяє бізнесу швидко реагувати на зміни, не втрачаючи можливості заробляти на залишках коштів.

Депозит «Ринковий»: короткострокові рішення для великих сум

Іноді бізнесу потрібно розмістити значну суму коштів буквально на кілька днів — наприклад, між платежами, угодами чи етапами фінансування. У таких ситуаціях підійдуть короткострокові депозити для юридичних осіб, як-от «Ринковий».

Це короткостроковий інструмент, який дозволяє заробляти на вільних коштах навіть протягом дуже короткого періоду — від одного дня. Ставка при цьому орієнтується на міжбанківський ринок, тому може бути привабливою для великих сум.

Що важливо знати:

мінімальна сума — від 1 000 000 грн або у валюті: 50 000 доларів США, 50 000 євро або 50 000 злотих;

строк розміщення — від 1 до 29 днів;

відсотки нараховуються з дня розміщення коштів;

поповнення, дострокове зняття та пролонгація не передбачені;

підходить для середнього та корпоративного бізнесу.

Такий депозит добре працює як «швидке рішення», коли кошти не повинні просто лежати без руху навіть кілька днів. Він дозволяє отримати додатковий дохід без довгострокових зобов’язань і зберегти гнучкість у фінансовому плануванні.

Депозит «Ринковий плюс»: більше гнучкості на довший строк

Якщо депозит «Ринковий» підходить для дуже коротких періодів, то «Ринковий плюс» — це вже рішення на довшу дистанцію. Він дає можливість обрати комфортний строк розміщення коштів і водночас отримати дохід, орієнтований на ринкові ставки.

Цей варіант часто обирають компанії, які мають значні суми і можуть планувати фінанси наперед, але хочуть залишити собі простір для маневру у виборі строку.

Що варто врахувати:

мінімальна сума — від 1 000 000 грн або у валюті: 50 000 доларів США, 50 000 євро або 50 000 злотих;

строк — від 1 до 24 місяців;

ставка формується з урахуванням ситуації на міжбанківському ринку;

відсотки виплачуються щомісяця;

поповнення, дострокове зняття та пролонгація не передбачені.

«Ринковий плюс» підійде бізнесу, який хоче зафіксувати дохід на певний період, але без надто жорстких рамок по строках. Це баланс між прибутковістю та можливістю адаптувати рішення під свої фінансові плани.

Депозити для юридичних осіб у Кредобанку — це не один універсальний продукт, а набір рішень під різні бізнес-сценарії. Якщо потрібна стабільність і прогнозованість — підійде «Стандарт». Коли важлива гнучкість і доступ до коштів — варто звернути увагу на «Вільний». Для коротких періодів і великих сум працює «Ринковий», а «Ринковий плюс» дозволяє планувати дохід на довший строк.