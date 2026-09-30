Які запчастини для Chery Tiggo 4 варто завжди мати під рукою | Вільне Радіо

Компактний кросовер Chery Tiggo 4 впевнено виборює прихильність українських автовласників завдяки своєму сучасному дизайну, багатому оснащенню та високій практичності. Модель відмінно підходить як для щоденних міських поїздок, так і для тривалих подорожей. Проте навіть найнадійніший автомобіль потребує планового сервісу та періодичного оновлення витратних матеріалів. Вигідно придбати якісні запчастини на Чері Тіго 4 можна в спеціалізованих магазинах, як-от panda-auto.com.ua, де представлено асортимент товарів під різні модифікації цієї моделі.

У цьому матеріалі розглянуто перелік компонентів, які доцільно завжди тримати в гаражі або багажнику.

Витратні матеріали для планового технічного обслуговування

Регулярне проведення ТО є головною запорукою безвідмовної роботи двигуна та комфорту в салоні. До базового комплекту планового ТО належать:

масляний фільтр двигуна разом із комплектом ущільнювальних кілець;

повітряний фільтр силового агрегату для підтримання оптимальної паливної суміші;

салонний фільтр для збереження чистоти повітря та стабільної роботи кліматичної системи;

паливний фільтр тонкої очистки для захисту форсунок від неякісного пального.

Наявність власних фільтрувальних елементів дозволяє провести заміну мастила та обслуговування системи живлення у будь-який зручний час без очікування поставок. Це допоможе не пропустити встановлений регламентний пробіг.

Компоненти гальмівної системи та елементи підвіски

Гальмівна система та підвіска піддаються найбільшим навантаженням під час експлуатації на українських дорогах. Природний знос цих вузлів впливає на безпеку руху, тому деякі дрібні комплектуючі варто купувати заздалегідь.

Порядок формування запасу для ходової частини включає наступні кроки.

Придбання комплекту передніх гальмівних колодок, які зношуються найшвидше. Купівля стійок та втулок стабілізатора поперечної стійкості для швидкого усунення стуків. Покупка пильовиків ШРУСів та кермових наконечників для термінової заміни у разі пошкодження.

Також можна одразу зробити підбір комплекту свічок запалювання під конкретний тип двигуна. Пошкоджений пильовик шарніра або зношена стійка стабілізатора вимагають негайного реагування, тому наявність нової деталі значно спрощує ремонт.

Елементи системи охолодження та технічні рідини

Система охолодження Chery Tiggo 4 вимагає підвищеної уваги, адже перегрів двигуна може призвести до коштовного ремонту. До рекомендованого запасу входять такі позиції:

літрова каністра моторного мастила з відповідною допускною в’язкістю для доливу;

якісний антифриз для підтримання належного рівня в розширювальному бачку;

гальмівна рідина стандарту DOT4 для екстреної дозаправки системи;

запасний ремінь генератора та кондиціонера.

Мати під рукою основні витратні рідини — це правильна звичка будь-якого відповідального водія. Наявність пляшки антифризу чи оливи в багажнику дозволяє безпечно доїхати до автосервісу у випадку незначного підтікання в дорозі.

Автомобільна електрика та запобіжники

Сучасний кросовер оснащений великою кількістю електронних блоків, асистентів водія та світлотехніки. Дрібні несправності в електричній мережі часто усуваються за декілька хвилин за наявності потрібних розхідників.

У касеті з автоприладдям завжди повинні бути запасні лампи головного світла та комплект автозапобіжників різного номіналу.

Вчасно замінений запобіжник дозволяє миттєво відновити роботу склопідйомників, розеток або систем мультимедіа без візиту на СТО.

Сформований мінімальний запас автозапчастин для Chery Tiggo 4 заощаджує час та береже нерви автовласника. Комплектування власних розхідників для ТО, гальмівної системи та електрики гарантує впевненість у кожній поїздці та дозволяє підтримувати автомобіль у відмінному технічному стані.