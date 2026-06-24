Видобуток кухонної солі “Артемсоль” під Соледаром, 2019 рік. Фото: Радіо Свобода/Еймос Чаппл

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Державна служба геології та надр України провела понад 440 розрахунків збитків по об’єктах надрокористування на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Загальну суму втрат оцінили більш ніж у 55 трильйонів гривень.

Про це Держгеонадра повідомили у відповіді на запит Вільного Радіо.

У відомстві зазначили, що отримали повноваження розраховувати збитки, завдані державі через самовільне користування надрами, зокрема на тимчасово окупованих територіях, у 2023 році.

За даними Держгеонадр, для об’єктів надрокористування, розташованих на окупованій частині Донеччини, вже провели понад 440 таких розрахунків. Сумарно збитки оцінили більш ніж у 55 трильйонів гривень.

Водночас надати детальнішу інформацію про конкретні родовища, запаси корисних копалин, їхній видобуток або економічну вартість у Держгеонадрах відмовилися. У відомстві пояснили це обмеженнями доступу до інформації під час воєнного стану та міркуваннями національної безпеки.

Водночас, за даними Мінекономіки, на тимчасово окупованих територіях України залишаються корисні копалини на 350 млрд доларів. Серед ресурсів, які можуть видобувати на тимчасово окупованих територіях України, є також критичні копалини. Йдеться, зокрема, про сировину, яка необхідна для виробництва високотехнологічної продукції.

Також нагадаємо, що в травні 2025 року Україна та США уклали стратегічну угоду щодо створення Інвестиційного фонду для відбудови та співпраці в галузі критично важливих корисних копалин.