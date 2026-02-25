Військові. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який регулює соціальні, трудові й пенсійні права військовихі членів їхніх сімей під час та після повернення зі служби. Документ, зокрема запроваджує єдиний підхід до виплат — без різних правил за однакових обставин.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Законопроєкт закріпив право під час служби в Силах оборони України військові на гарантоване грошове, медичне, продовольче й речове забезпечення. Військовим також передбачили відпустки за сімейними обставинами, лікування й реабілітацію за рішенням військово-лікарняної комісії. Крім того, держава забезпечує захисникам проживання, безоплатний проїзд і користування поштою.

Після повернення зі служби військові мають право на повернення на роботу й призначення на посаду не нижчу за ту, на якій перебували до лав ЗСУ. А ще після постановки на військовий облік їм передбачена допомога в розмірі середньої зарплати. Оборонці отримають можливість професійної адаптації, повноцінний страховий і трудовий стаж, а також право на щорічну відпустку вже в перший рік.

Окрім цього, законопроєкт встановлює єдиний підхід до виплат для родин загиблих або зниклих безвісти захисників — без різних правил за однакових обставин, розповів Федоров. Так, нині держава забезпечнує:

сімʼям загиблих — 15 мільйонів гривень;

сімʼям зниклих безвісти — щомісячні виплати близько 120 тисяч гривень.

У Міноборони пропонують чітке правило із загальним обсягом допомоги. Тобто, пояснює посадовець, якщо військовий отримав статус безвісти зниклого, його родина отримує виплати близько 120 тисяч гривень на місяць. У разі підтвердження загибелі, рідні отримають виплату в такому розмірі, аби загальна сума допомоги становила 15 мільйонів гривень.

“Це створює рівність, прозорість і зрозумілі гарантії для кожної родини — незалежно від дати чи обставин підтвердження статусу”, — зазначив Михайло Федоров.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо вже розповідали, як оформити пенсію з втрати годувальника, статус члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці, хто має право на 15 млн грн та скільки часу доведеться чекати на виплати.