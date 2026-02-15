“Він ніколи не був байдужим до людей”: згадаймо поліцейського Євгена Рубаняка, який приєднався до армії через напад Росії

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — поліцейський з Івано-Франківщини Євген Рубаняк, який загинув, захищаючи Україну на Донеччині.
Про Євгена Вільному Радіо розповіла його дружина Ярослава.
Євген народився 5 лютого 1994 року в селі Розтоки Косівського району Івано-Франківської області.
У 2011 році вступив до Львівського державного університету внутрішніх справ, де навчався на факультеті кримінальної міліції. Тоді ж познайомився зі своєю майбутньою дружиною Ярославою. Закінчив університет у 2014 році у званні лейтенанта міліції.
Після навчання повернувся на Косівщину та почав працювати оперуповноваженим сектору карного розшуку Косівського районного відділу поліції.
“Він розкрив не один важкий злочин і допомагав усім мешканцям району, які зверталися до нього. Ніколи не проходив повз людську біду”, — ділиться дружина Євгена.
У 2015 році обоє почали працювати в Косівському районному відділі поліції. А за кілька років — 21 вересня 2018 року — одружилися.
У 2019-му в родині народилася донька Євгенія.
“Для нього пріоритетом було щастя родини — мене і донечки. Вона була його найбільшою гордістю”, — каже дружина.
Поза службою Євген любив Карпати й природу. Саме там він знаходив спокій і можливість побути наодинці з думками. Важливе місце в його житті займала й музика, яка супроводжувала його в різні періоди.
У 2015, 2019 та 2021 роках Євген брав участь в антитерористичній операції на сході України, у складі зведених підрозділів Національної поліції його відправляли на схід для захисту територіальної цілісності держави. Повернувся в ці краї чоловік і під час повномасштабного вторгнення.
13 червня 2024 року Євген добровільно приєднався до стрілецького батальйону ГУНП в Івано-Франківській області.
“Він щодня доводив, що честь, обов’язок і любов до України – це не слова, а вибір серця.”, — згадує дружина.
12 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу Олександро-Калинового Донецької області Євген загинув унаслідок артилерійського обстрілу.
За час служби чоловік отримував різні нагороди:
Родина захисника ініціювали петицію до президента України з проханням присвоїти Євгену звання Героя України. Підтримати ініціативу можна, підписавших петицію за посиланням.
Вічна пам’ять полеглому захиснику України.