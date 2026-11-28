Маріуполь, кінець березня 2022 року. Фото: Getty Images

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13 скарг, які 26 листопада виключив з реєстру Європейський суд з прав людини, стосувалися російського обстрілу мікрорайону Східний у Маріуполі 24 січня 2015 року. Суд не став зʼясовувати, чи несе Росія відповідальність за атаку, оскільки після початку повномасштабного вторгнення адвокатка втратила звʼязок із частиною постраждалих.

Про це повідомило Суспільне Донбас з посиланням на адвокатку Юлію Науменко.

Постраждалі скаржилися на обстріл і неефективне розслідування

Європейський суд з прав людини об’єднав у справі “Vakulenko and Others v. Russia and Ukraine” 16 заяв від 18 людей. Серед заявників — поранені під час обстрілу, родичі загиблих і люди, які втратили майно.

Вони вимагали визнати відповідальність Росії за атаку, а також скаржилися на неефективне розслідування з боку України та Росії. Більшість заяв подали у 2015-2016 роках.

Після початку повномасштабної війни адвокатка втратила зв’язок із частиною заявників

До 2022 року Юлія Науменко регулярно спілкувалася з постраждалими. Після початку повномасштабного вторгнення зв’язатися з частиною людей не вдалося, попри пошуки через електронну пошту та соцмережі.

Нині адвокатка підтримує зв’язок із п’ятьма постраждалими: четверо перебувають за кордоном, ще одна людина — в Україні.

“Рішення по суті ще немає стосовно тих, хто залишився на зв’язку”, — пояснила Юлія Науменко.

Розгляд циз заяв триває, однак коли ЄСПЛ ухвалить рішення, невідомо. Повернути виключені звернення до реєстру, найімовірніше, вже не вдасться. Водночас адвокатка не виключає окремих винятків, хоча у своїй практиці з такими випадками не стикалася.

Внаслідок обстрілу Східного загинула 31 людина

Обстріл мікрорайону Східний у Маріуполі з реактивних систем залпового вогню “Град” стався 24 січня 2015 року. За даними міськради, тоді загинула 31 людина, ще понад 100 дістали поранення.

У 2018 році СБУ повідомила, що атаку здійснили два ракетні дивізіони російської армії. За даними слідства, підозри оголосили семи російським військовим і чотирьом учасникам незаконних збройних формувань. Їх оголосили в розшук.

Також у 2015 році СБУ затримала маріупольця Сергія Кірсанова, якого підозрювали в коригуванні обстрілу. У 2019 році його засудили до дев’яти років ув’язнення, але згодом звільнили за “законом Савченко”. У квітні 2022 року тодішній радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про його загибель під час російського обстрілу міста.

Нагадаємо, ЄСПЛ зареєстрував заяву жительки Маріуполя, яка подала позов проти Росії за знищену домівку. Свого листа з суду вона чекала майже три роки.