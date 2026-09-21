Олена Лялько — біографія вчительки з Маріуполя, яка загинула в рідній громаді через вибух міни

Олена Лялько з селища Рибацьке поблизу Маріуполя. Фото: платформа памʼяті “Меморіал”

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Сьогодні згадаємо Олену Лялько з Маріуполя. Жінка понад 30 років працювала вчителькою англійської мови, а у вільний час любила читати, вишивати та проводити час із родиною. Олена загинула 31 березня 2022 року в селищі Рибацьке поблизу Маріуполя, коли разом із чоловіком йшла по гуманітарну допомогу.

Про Олену Лялько розповіла її донька Оксана для платформи памʼяті “Меморіал”.

Вільне Радіо публікує історії загиблих під час російсько-української війни, аби вшанувати їхню пам’ять. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його (її) життя, заповніть анкету для рідних та знайомих загиблих або напишіть нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про дорогу вам людину. Це безкоштовно.

Понад 30 років викладала англійську, любила читати та мріяла подорожувати

Олена Лялько була родом із Маріуполя, де понад 30 років працювала вчителькою англійської мови. Вона продовжувала навчатися й після здобуття освіти — ходила на комп’ютерні курси та підвищувала рівень знань німецької мови.

Разом із чоловіком Віктором Олена любила читати: вони купували багато книжок і ходили до бібліотеки. Подружжя також мріяло подорожувати, тож незадовго до початку повномасштабної війни оформило закордонні паспорти.

“Мама була соромʼязливою, доброю. Допомагала всім, крім себе. Любила природу, тварин. Шила і вишивала нам одяг. Могла якісь смаколики всю ніч готувати, щоби нас потішити”, — розповідає про жінку донька Оксана.

Під час обстрілів Маріуполя ховалася у погребі та молилася

Після початку повномасштабного вторгнення Маріуполь опинився під обстрілами, тож Олена та Віктор ховалися у погребі. Під час обстрілів жінка тримала в руках Біблію та молилася. Через постійні бойові дії та нестачу їжі приблизно за місяць подружжя сильно ослабло.

Загинула, коли разом із чоловіком йшла по гуманітарну допомогу

31 березня 2022 року Олена та Віктор йшли узбережжям у селищі Рибацьке поблизу Маріуполя, прямуючи по гуманітарну допомогу. Дорогою вони також шукали місце, де можна було б зловити зв’язок і зателефонувати дітям.

Олена наступила на міну, внаслідок вибуху Віктора відкинуло вибуховою хвилею, а жінка отримала тяжкі поранення.

“Удар припав на його груди… Прийшовши до тями, він підбіг до мами. У неї не було ніг. Їх відірвало. Вона попросила його посадити себе. Батько посадив. Спокійно сказала йому, що їй жарко. Тато зняв верхній одяг. Попросила пити. Він дав їй води, вона зробила ковток, а другий уже не змогла. О 10:08 мама померла від втрати крові. Ці останні хвилини життя тато цілував її та розмовляв із нею”, — розповіла донька Оксана.

Після смерті дружини Віктор поклав її тіло на візок і до вечора віз додому узбережжям. Дві ночі Олена залишалася в будинку, а потім чоловік знайшов у дворі щільну клейонку, загорнув у неї тіло дружини та повіз на цвинтар.

Через бойові дії ніхто із сусідів не погодився допомогти з похованням. Віктор сам викопав могилу біля могили батька Олени, хоча під час цього по ньому стріляли.

“Тато сказав, що страху не мав. Він поїхав на цвинтар. Біля могили її батька копав яму. У нього стріляли. Він кричав у відповідь, щоб цілилися краще. Вирив яму. Закопав…”, — пригадала Оксана.

Після смерті Олени Віктор ще приходив на її могилу. У вересні 2022 року чоловік помер. Його тіло знайшли сусіди.

Олені Лялько було 67 років.

У жінки залишилися дві доньки та син.

Світла памʼять.