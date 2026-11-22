Гуманітарна допомога. Ілюстративне фото: Depositphotos

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Бахмутяни можуть отримувати гуманітарну допомогу від благодійників через поштового оператора. Така послуга передбачена окремим вразливим категоріям. Розповідаємо, хто та як може скористатися.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Бахмутської МВА.

У Бахмутській громаді діє напрямок підтримки, за яким витрати на відправлення посилок з гуманітарною допомогою від благодійників компенсують коштом місцевого бюджету. Отримати таку послугу можуть переселенці з-поміж вразливих категорій:

люди з інвалідністю;

люди літнього віку (60+);

родини з дітьми, які мешкають разом;

члени сімей загиблих військових;

звільнені з полону військові та цивільні;

люди, які зазнали поранень внаслідок вибухівки;

онкохворі та тяжкохворі люди;

важкопоранені військові;

сімʼї зниклих безвісти за особливих обставин;

ветерани війни та захисники України.

Аби скористатися безоплатною доставкою, необхідно залишити заявку за одним із номерів гарячої лінії: +38 (095) 498-76-15 або +38 (099) 713-39-80. Вас попросять вказати:

прізвище, ім’я та по батькові уповноваженого члена родини, що буде отримувати поштове відправлення;

категорію вразливості;

адресу зареєстрованого місця проживання на території Бахмутської громади;

адресу фактичного місця проживання, згідно із довідкою про взяття на облік ВПО;

адресу оператора поштового зв’язку;

контактний номер телефону.

Надалі посадовці скоординують щодо переліку документів, які потрібно їм надати для підтвердження категорії вразливості. Усі підтверджені звернення вносять до відповідного реєстру й надалі розглядають їх в порядку черговості.

Нагадаємо, у 2025-му влада Бахмута могла профінансувати понад 1,7 тисячі відправлень “Новою Поштою” гуманітарної допомоги для вихідців з громади. Тоді пакунки їхали у відділення населених пунктів, у яких немає осередків підтримки.