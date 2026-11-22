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Бахмутяни можуть отримувати гуманітарну допомогу від благодійників через поштового оператора. Така послуга передбачена окремим вразливим категоріям. Розповідаємо, хто та як може скористатися.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Бахмутської МВА.
У Бахмутській громаді діє напрямок підтримки, за яким витрати на відправлення посилок з гуманітарною допомогою від благодійників компенсують коштом місцевого бюджету. Отримати таку послугу можуть переселенці з-поміж вразливих категорій:
Аби скористатися безоплатною доставкою, необхідно залишити заявку за одним із номерів гарячої лінії: +38 (095) 498-76-15 або +38 (099) 713-39-80. Вас попросять вказати:
Надалі посадовці скоординують щодо переліку документів, які потрібно їм надати для підтвердження категорії вразливості. Усі підтверджені звернення вносять до відповідного реєстру й надалі розглядають їх в порядку черговості.
Нагадаємо, у 2025-му влада Бахмута могла профінансувати понад 1,7 тисячі відправлень “Новою Поштою” гуманітарної допомоги для вихідців з громади. Тоді пакунки їхали у відділення населених пунктів, у яких немає осередків підтримки.