Руки рибалки працюють більше за котушку: закидають, ведуть приманку, в’яжуть вузли, тримають рибу й мерзнуть. Але спінінгіст, фідерист і любитель зимової вудки працюють руками зовсім по-різному. Тож перш ніж купити рукавички для риболовлі, варто подумати, що саме робитиме ваша рука на воді. Розберімо три снасті й пари, які під них підходять.

Рукавички для спінінгу: чутливість понад усе

Спінінгіст ловить пальцями: відчуває дотик приманки до дна, удар окуня, ослаблий шнур. Повнопалі неопренові моделі знадобляться тоді, коли рибу беруть у руки. А от моделі без пальців дають свободу для вузлів і монтажів. Спінінгові рукавички для риболовлі часто роблять із трьома відкритими пальцями – великим, вказівним і середнім. Саме так скроєні GC Titanium 3 Cut TR-303, а Gamakatsu G-GLOVES FINGERLESS залишають вільними всі пальці. Тим, хто часто фотографує улов, знадобляться Gamakatsu G-GLOVES SCREEN TOUCH, сумісні із сенсорним екраном.

Влітку до чутливості додається сонце: руки весь день під ним, особливо тильний бік кисті. Тож кисть краще прикрити тканиною з UPF від 30. Рибалкам для цього чудово підійдуть EverGreen UV CUT GLOVE.

Якщо ж ви полюєте на щуку, є сенс купити рибальські рукавички з арамідними вставками, наприклад Gamakatsu G-ARAMID GLOVES. Арамід стійкий до порізів, а в щуки гострі і зуби, і зяброві кришки. Щуку зазвичай беруть під зяброву кришку, тож захист насамперед потрібен руці, яка туди заходить.

Фідер і короп: захист пальця на закиді

На фідері від рук потрібна не тонка проводка, а сильний далекий закид. Під час нього шнур ковзає по вказівному пальцю й може розсікти шкіру, особливо з важкою годівницею. Від цього рятує напальчник – захист вказівного пальця, який не заважає контролювати шнур. У каталозі є Gamakatsu RIGHT для правої руки та RPF у розмірах M і L. Решту пальців у міжсезоння краще лишити відкритими: так зручніше набивати годівницю й перев’язувати повідці.

Другий момент – риба в руках. Слизовий шар захищає рибу від бактерій і грибків, а суха долоня його стирає. Без надійного зчеплення рибу ще й стискають сильніше, ризикуючи пошкодити органи. Тож якщо коропа відпускають, рукавички для риболовлі мають бути прогумованими й змоченими у воді.

Зимова вудка й лід: тепло, яке не боїться води

Томас Волш із Trout Resource провів простий тест: прикладав руку в рукавичці до таці, охолодженої до −17 °C, і засікав час до відчуття холоду. Неопрен протримався всі дві хвилини тесту і сухим, і мокрим. Водонепроникна утеплена рукавичка після намокання здалася за 26 секунд, вовняна – за 18. Неопренова модель без пальців протрималася мокрою лише 8 секунд: вода зайшла крізь отвори.

Звідси кілька правил для льоду:

основа – неопрен, що щільно облягає руку, як Abu Stretchable Neoprene Gloves;

відкриті пальці краще лишити для фідера, на лунці вони працюють як водозабірник;

для тонкої роботи з мормишкою зручно мати дві пари: тонкі O.S.P. Breath Inner Gloves під низ і Gamakatsu G-WATERPROOF GLOVES зверху;

суха запасна пара в кишені знадобиться, бо під неопреном рука пітніє, а мокра долоня на морозі швидко холоне.

У каталозі fish-fish.com.ua таку систему легко скласти: рукавички там можна відібрати за зимовою програмою й розміром. Внутрішню пару краще міряти разом із зовнішньою.

Рукавички рибальські обирають, як вудилище: під снасть, сезон і те, що робитиме рука. Спінінгу потрібна чутливість, фідеру – захищений палець, зимовій вудці – сухе тепло. Тоді знімати їх доведеться хіба що для фото з трофеєм.