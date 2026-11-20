Фото: Magnific

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Хороший донор для зворотного посилання — це той, що має близьку до вашого бізнесу тематику, реальних читачів і якісний контент. Плануючи Links building, перевіряйте майданчики до розміщення матеріалу, адже високий рейтинг домену сам по собі не гарантує користі.

Критерії для перевірки донора

Донор для посилання має бути дотичним до вашої тематики. Наприклад, магазин спортивного спорядження віддає перевагу профільному медіа. Інші показники:

органічний трафік і динаміка пошукових відвідувань;

авторитетність ресурсу (можна використовувати показник Domain Rating від Ahrefs);

посилальний профіль (хто посилається на донора і куди він сам посилається).

Також варто враховувати редакційну якість: оцінюйте авторство, актуальність матеріалів і доречність майбутнього посилання для читача.

Якими інструментами можна користуватися?

За допомогою Serpstat можна оцінювати потенційних донорів за кількома параметрами: органічним трафіком, видимістю в пошуку, кількістю ключових слів і характеристиками посилального профілю. Також тут можна відстежувати динаміку показників, щоб виявити майданчики, які поступово втрачають позиції або мають підозрілі коливання трафіку.

Також враховуйте правила Google: посилання в оплачених публікаціях потрібно позначати атрибутом rel=”sponsored” або rel=”nofollow”. Купівля посилань із метою маніпулювання позиціями порушує антиспамні правила пошукової системи.

Ручний пошук і перевірка десятків майданчиків потребують часу, а помилки у виборі донорів можуть призвести до неефективних витрат. Netpeak допомагає оптимізувати цей процес, а агентство має базу з понад 15 000 майданчиків. Також власний інструмент дає змогу порівнювати ціни на публікації та знаходити вигідніші пропозиції.

Отже, вибір донора для посилання впливає на ваш бізнес. Ви можете самостійно шукати майданчики або замовити лінкбілдинг у Нетпік, щоб отримати посилальну стратегію з урахуванням вашої ніші, конкурентів і бюджету.