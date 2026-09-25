Прийом із начальником Світлодарської МВА Олександром Гордієнком: як потрапити у 2026 році

Олександр Гордієнко, начальник Світлодарської МВА. Фото: ДонОВА

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Начальник Світлодарської МВА Олександр Гордієнко проведе особисті прийоми у Полтаві. Звернутися до посадовця також можна телефоном та електронною поштою. Публікуємо графік прийомів у 2026 році.

Про це журналісти Вільного Радіо дізнались з розпорядження начальника Світлодарської МВА Олександра Гордієнка.

Особисті прийоми Олександр Гордієнко проводитиме у Штабі з питань надання населенню Світлодарської громади гуманітарної допомоги у Полтаві. Адреса: вул. Гоголя, буд. 7, офіс 105.

Графік особистих прийомів начальника Світлодарської ВА Олександра Гордієнка у 2026 році:

2 жовтня — 14:00 – 16:00;

16 жовтня — 10:00 – 12:00;

30 жовтня — 14:00 – 16:00;

13 листопада — 10:00 – 12:00;

27 листопада — 14:00 – 16:00;

11 грудня — 10:00 – 12:00;

25 грудня 2026 — 14:00 – 16:00.



Також до посадовця можна звернутися дистанційно:

[email protected] ;

Viber та дзвінки (066) 465-71-66.

Нагадаємо, родинам загиблих захисників та ветеранів зі Світлодарської громади компенсують санаторне лікування.