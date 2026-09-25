Прийом із начальником Світлодарської МВА Олександром Гордієнком: як потрапити у 2026 році

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Начальник Світлодарської МВА Олександр Гордієнко проведе особисті прийоми у Полтаві. Звернутися до посадовця також можна телефоном та електронною поштою. Публікуємо графік прийомів у 2026 році.
Про це журналісти Вільного Радіо дізнались з розпорядження начальника Світлодарської МВА Олександра Гордієнка.
Особисті прийоми Олександр Гордієнко проводитиме у Штабі з питань надання населенню Світлодарської громади гуманітарної допомоги у Полтаві. Адреса: вул. Гоголя, буд. 7, офіс 105.
Графік особистих прийомів начальника Світлодарської ВА Олександра Гордієнка у 2026 році:
Також до посадовця можна звернутися дистанційно:
Нагадаємо, родинам загиблих захисників та ветеранів зі Світлодарської громади компенсують санаторне лікування.