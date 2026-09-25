 Прийом із начальником Світлодарської МВА Олександром Гордієнком: як потрапити у 2026 році
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Як переселенцям зі Світлодарської громади потрапити на прийом начальника ВА (графік на 2026 рік)

Ганна Назарова
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Начальник Світлодарської МВА Олександр Гордієнко проведе особисті прийоми у Полтаві. Звернутися до посадовця також можна телефоном та електронною поштою. Публікуємо графік прийомів у 2026 році.

 

Про це журналісти Вільного Радіо дізнались з розпорядження начальника Світлодарської МВА Олександра Гордієнка. 

Особисті прийоми Олександр Гордієнко проводитиме у Штабі з питань надання населенню Світлодарської громади гуманітарної допомоги  у Полтаві. Адреса: вул. Гоголя, буд. 7, офіс 105.
Графік особистих прийомів начальника Світлодарської ВА Олександра Гордієнка у 2026 році:

  • 2 жовтня — 14:00 – 16:00;
  • 16 жовтня — 10:00 – 12:00;
  • 30 жовтня  — 14:00 – 16:00;
  • 13 листопада — 10:00 – 12:00;
  • 27 листопада — 14:00 – 16:00;
  • 11 грудня — 10:00 – 12:00;
  • 25 грудня 2026 — 14:00 – 16:00.

Також до посадовця можна звернутися дистанційно:

Нагадаємо, родинам загиблих захисників та ветеранів зі Світлодарської громади компенсують санаторне лікування.

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