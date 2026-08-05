Як правильно розрахувати місце під зовнішній блок спліт-системи

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Правильне розміщення зовнішнього блока безпосередньо впливає на ефективність роботи, довговічність та безпеку всієї спліт-системи. Саме система кондиціонування залежить від достатньої циркуляції повітря навколо зовнішнього блоку для нормального теплообміну в конденсаторі.

Зовнішній блок виносить компресор, вентилятор та конденсатор за межі приміщення, тому його розташування потребує ретельного планування ще на етапі проєктування. Недостатня відстань до стін, огорож чи інших перешкод призводить до перегріву компресора, підвищення тиску в системі та суттєвого зниження продуктивності охолодження.

Рекомендації виробників, вказані в технічній документації, а також загальні норми монтажу допомагають уникнути типових помилок. Важливо враховувати не лише вентиляцію, а й доступ для технічного обслуговування, захист від атмосферних опадів, пилу та механічних пошкоджень.

Основні вимоги до відстаней та вентиляції

Зовнішній блок повинен мати вільний доступ повітря з усіх боків, щоб забезпечити ефективне охолодження конденсатора та запобігти рециркуляції гарячого повітря. Більшість виробників чітко вказують мінімальні відстані в інструкціях до конкретної моделі обладнання.

Задня сторона блока, через яку надходить повітря, потребує не менше 20–30 см вільного простору від стіни чи іншої поверхні. Бічні сторони зазвичай вимагають щонайменше 30–50 см з кожного боку, залежно від потужності моделі. Передня частина, де відбувається викид гарячого повітря, повинна мати вільну зону від 50 до 100 см або більше, щоб уникнути блокування потоку та повернення тепла назад до конденсатора.

Верхня частина блока залишається вільною на висоті 150–200 см, щоб не створювати перешкод для природної конвекції. Блок рекомендується встановлювати на висоті не менше 30–40 см над рівнем землі або даху для захисту від снігу, бризок води, сміття та комах. Уникають розміщення в місцях з прямим інтенсивним сонячним випромінюванням, під водостоками або в зонах сильного вітру, що може спричинити додаткові вібрації.

Розрахунок місця вимагає врахування кількох критичних параметрів, які впливають на стабільну роботу системи. Ось основні рекомендації щодо мінімальних відстаней, яких слід дотримуватися:

Задня сторона до стіни чи перешкоди — не менше 20–30 см для нормального надходження повітря.

Бічні сторони — щонайменше 30–50 см з кожного боку залежно від моделі.

Передня сторона — від 50 до 100 см для вільного викиду гарячого повітря.

Верхня частина — вільна зона не менше 150–200 см по висоті.

Відстань до землі, даху чи підстави — мінімум 30–40 см для захисту від вологи та забруднень.

Ці значення базуються на типових інструкціях провідних виробників та забезпечують стабільну роботу обладнання в різних кліматичних умовах.

Підсумок правильного планування місця

Правильний розрахунок місця під зовнішній блок гарантує надійну та ефективну роботу спліт-системи протягом тривалого періоду експлуатації. Дотримання рекомендованих відстаней сприяє оптимальній вентиляції, знижує ризик перегріву компонентів та полегшує періодичне технічне обслуговування.

Врахування всіх факторів — від циркуляції повітря до захисту від зовнішніх впливів — на етапі планування допомагає уникнути проблем під час монтажу та подальшої експлуатації. Зовнішній блок, встановлений відповідно до норм і рекомендацій, забезпечує стабільне охолодження приміщення, економію електроенергії та продовження терміну служби обладнання.

Такий ретельний підхід підтримує комфорт у приміщенні без зайвих витрат на ремонт, заміну деталей чи зниження продуктивності системи.