Як захистити ділянку від бур’янів і зберегти вологу в ґрунті

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Кожен, хто хоч раз пробував вирощувати полуницю, лохину чи просто облаштовувати декоративні клумби, знає, скільки сил і часу іде на боротьбу з бур’янами. Нескінченна прополювання виснажує, а використання гербіцидів на власній ділянці — далеко не найкраще рішення, особливо якщо йдеться про ягоди чи городину для власного столу.

Саме тому більшість фермерів і садівників-любителів переходять на більш практичний метод — використання щільних мульчуючих матеріалів. Якщо вам потрібно раз і на кілька років вирішити проблему із забур’яненістю та при цьому зберегти пухку структуру ґрунту, варто стелити агротканину для облаштування грядок або міжрядь.

Чим агротканина відрізняється від звичайного агроволокна

Через схожі назви їх часто плутають, проте це два різні матеріали з різним призначенням:

Агроволокно — це легкий нетканий матеріал, який частіше використовують для укриття рослин від заморозків, сонячних опіків чи птахів.

Агротканина — це надміцний тканий поліпропілен (за структурою нагадує цупкі господарські мішки). Вона розрахована на високі механічні навантаження, по ній можна спокійно ходити, котити тачку чи ставити контейнери з розсадою.

Завдяки своїй щільності матеріал повністю перекриває доступ сонячного світла до землі. В результаті насіння бур’янів під ним просто не може прорости. При цьому тканина вільно пропускає воду під час поливу чи дощу та дозволяє землі «дихати», запобігаючи заниванню кореневої системи та утворенню плісняви.

Де матеріал показує себе найкраще

Найчастіше її обирають для закладання довгострокових посадок, де регулярно ходять люди або використовується крапельний полив:

Полуничні плантації — ягода залишається чистою, не гниє від контакту з вологою землею, а збір врожаю стає в рази швидшим.

Лохина та смородина — мульчування міжрядь гарантує, що волога з кислого ґрунту не випаровуватиметься на сонці.

Теплиці та садові центри — надійне покриття для підлоги, яке витримує постійний рух і переміщення вазонів.

Ландшафтний дизайн — основа під декоративну відсипку гравієм чи сосновою корою.

Головний ворог будь-яких полімерів під відкритим небом — це ультрафіолет. Проте завдяки спеціальним УФ-стабілізаторам у складі, якісний матеріал не крошиться, не втрачає міцності під прямими сонячними променями та спокійно витримує як літню спеку, так і зимові морози. Така тканина здатна прослужити на ділянці від 5 до 7 років без втрати своїх властивостей. З огляду на те, скільки часу, сил і грошей вона економить на щоденному прополюванні та поливі, всі витрати на її покупку повністю окупаються вже в перший сезон.