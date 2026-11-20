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У Краматорську лікарні та Центр сімейної медицини продовжують приймати пацієнтів, але з обмеженнями: низки лікарів уже немає, а записатися можна переважно через кол-центри.
Про графік роботи медзакладів повідомляє Kramatorskpost.
За інформацією медіа, додзвонитися до лікарень можна за номерами кол-центрів. Зв’язок в місті працює не завжди. Диспетчери перебувають не в самому Краматорську, тому постійно на зв’язку та записують пацієнтів до лікарів на потрібний час.
Лікарня № 2 працює з 11:00 до 15:00. Лікарі приймають як офлайн, так і онлайн:
До гінеколога потрібно телефонувати окремо за номером: 066 884 78 37 — Олена Сергіївна, яка записує пацієнтів на прийом особисто. Журналісти зазначають, що додзвонитися їм не вдалося.
Крім того, в лікарні №2 працює лабораторія, де можна здати аналізи.
У Центрі сімейної медицини наразі працюють сімейні лікарі. Записатися до них також можна через кол-центр. За потреби можна прийти на огляд особисто, а якщо такої можливості немає — записатися на дистанційну консультацію.
Центр працює з 11:30 до 13:30 — у цей час можна звернутися особисто. Консультації телефоном проводять із 8:00 до 11:00.
У Краматорську також працюють педіатри в лікарні № 3. Наразі приймає одна дитяча лікарка — Олена Райчук. Прийом відбувається офлайн із 11:00 до 13:30. Також можна отримати консультацію, рецепт або направлення телефоном.
Номери кол-центру КНП “Міська лікарня № 3”(з 08:00 до 16:00):
Центр сімейної медицини:
Нагадаємо, раніше Вільне Радіо розповідало, чи загрожує Краматорській лікарні №2 втрата фінансування через нові вимоги до мікробіологічних лабораторій.