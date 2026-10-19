Які товари найкраще купувати в китайських магазинах восени

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Інтернет-магазини Китаю — це різноманітний асортимент, доступні ціни та безліч товарів, яких немає в Україні. Тут можна знайти все, від одягу та взуття до домашнього декору й іграшок.

Доставка товарів з Китаю безпосередньо в Україну не здійснюється. Але замовляти все одно можна — достатньо скористатися послугами форвардера EasyXpress. Ця компанія має власний офіс у Піднебесній, де приймає посилки та перенаправляє їх за адресами отримувачів.

Китайські інтернет-магазини: чим вони зацікавлять українців

Насамперед це доступні ціни. Завдяки масовому виробництву, дешевій робочій силі та відсутності низки посередників товари часто коштують значно дешевше, ніж в українських магазинах. При цьому асортимент набагато ширший.

Великий вибір — це також перевага. На платформах на кшталт Taobao, Pinduoduo чи 1688 можна знайти фактично все, від дрібної електроніки до справді унікальних речей. Деякі магазини дають можливість купувати товари за оптовими цінами, що дозволяє додатково економити.

Китайські маркетплейси регулярно влаштовують масштабні акції. Наприклад, восени проходить один із наймасштабніших розпродажів до Дня холостяка 11 листопада. У цей час багато товарів продаються дешевше на 80%. Додаткові розпродажі проводяться й до Чорної пʼятниці — вони плавно переходять у різдвяні та новорічні акції.

Що найкраще купувати восени

Купівля в цей період дозволяє суттєво заощадити завдяки низьким гуртовим цінам на внутрішніх китайських платформах, як-от Taobao чи 1688. Крім того, саме восени найкраще купувати подарунки до зимових свят. Потім, у грудні-січні посилки можна чекати довго через велике завантаження логістичних компаній.

Саме тому восени мають попит ті категорії товарів, які часто розглядають як подарунок для близьких або просто для зимового сезону. Форвардингова компанія EasyXpress відправляє товари авіатранспортом. Доставка займає 10-14 днів (з моменту пересилки), тому вам не доведеться чекати дуже довго.

Розумний одяг та аксесуари з підігрівом

Такі речі актуальні не тільки для зимового відпочинку, а й вдома під час відключень світла. У Китаї такі речі коштують набагато дешевше, ніж в українських магазинах. Наприклад, часто замовляють:

одяг з USB-підігрівом. Це різноманітні речі, зокрема, куртки, жилетки, термобілизна, устілки, що працюють від звичайного повербанка, як і будь-які інші гаджети;

електрошкарпетки, рукавички. Мають попит серед прихильників активного зимового відпочинку й тих, хто багато часу проводить на вулиці в холоди;

термобілизна з начосом. Особливо популярні повсякденні комплекти та утеплені флісом колготки/джинси.

Замовити все необхідне для комфорту взимку з доставкою в Україну просто. Достатньо зареєструватися на сайті форвардера EasyXpress, а потім вказати отриману адресу китайського поштового складу під час замовлення.

Техніка для енергонезалежності, товари для затишку

Через масові відключення світла мають попит прилади для автономного енергопостачання. Це, зокрема, повербанки та зарядні станції. Можна замовити пристрої з бездротовою зарядкою, сонячними панелями, для заряджання кількох гаджетів одразу.

Популярне й енергоощадне LED-освітлення, в тому числі акумуляторні лампи, стрічки, що працюють від батарейок. Щоб довго зберігати чай чи інший напій гарячим, замовляють термоси різної ємності.

Для домашнього затишку та тепла вибирають:

електричні ковдри та простирадла, що дозволяють швидко зігрітися в ліжку, навіть коли немає опалення;

портативні грілки для ніг;

зволожувачі повітря, що вкрай необхідні під час роботи обігрівачів.

Великий попит мають також пухові ковдри та пледи, які часто можна знайти за дуже низькою ціною.

Святковий декор до Нового року

Майже 80% усього світового асортименту новорічних подарунків та аксесуарів виготовляють безпосередньо в Китаї. Тому саме тут їх можна замовляти дешевше, ніж в інших магазинах.

Особливо популярні різноманітні гірлянди — класичні штори, розумні смартмоделі з керуванням зі смартфона та вологозахищені вуличні моделі. Також варто замовляти ялинкові прикраси — від мінімалістичних дерев’яних та скляних іграшок до великих світлових фігур.

Товари для автомобілістів

Осінь — найкраща пора, коли їх можна вибрати в широкому асортименті та замовити з вчасною доставкою. Особливий попит мають сезонні аксесуари, наприклад:

чохли на сидіння з підігрівом, що під’єднуються до прикурювача;

зимові спреї та хімічні розморожувачі скла;

чайники, які працюють від прикурювача.

Замовляти перераховані вище та інші товари з китайських інтернет-магазинів в Україну можна просто та надійно з EasyXpress. В особистому кабінеті на сайті цієї компанії ви можете відстежувати посилку, а потім забрати її в Києві чи замовити доставку Новою поштою.