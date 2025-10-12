З 12 жовтня ЄС запровадив нову біометричну систему контролю: що зміниться для українців

Перетин кордону. Ілюстративне фото: "Цензор.Нет"

З 12 жовтня Європейський Союз запустив нову систему в’їзду та виїзду (EES). Вона збиратиме біометричні дані громадян країн, які не входять до європейського блоку.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Там розповіли, що Європейський Союз починає поетапний запуск цифрової Системи в’їзду та виїзду на зовнішніх кордонах. Зокрема, з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

Вона стосуватиметься всіх громадян третіх країн, у тому числі України, які перетинають кордон Шенгенської зони для короткострокового перебування (до 90 днів протягом 180-денного періоду).

Зі слів прикордонників, система автоматично фіксуватиме дату, час і місце в’їзду або ж виїзду, замінюючи штампи в паспортах. Під час першого в’їзду реєструватимуть біометричні дані — фото обличчя та відбитків пальців.

Інформація збиратиметься один раз і зберігатиметься три роки, а далі — при кожному наступному в’їзді до ЄС — потрібно буде сканувати свій паспорт у терміналі самообслуговування.

Єврокомісія планує шестимісячний перехідний період для повного запуску системи. Мета — прискорити контроль, підвищити безпеку та запобігати порушенню термінів перебування, розповіли в ДПСУ.

Нагадаємо, у серпні 2025-го Кабмін оновив порядок перетину державного кордону, за яким чоловіки 18-22 років тепер можуть безперешкодно перетинати кордон. Рішення поширюється і на тих, хто вже за межами України.