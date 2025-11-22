Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Додому з Білорусі повернули 31 українця. Серед них є тяжкохворі люди, а також ті, хто раніше сидів у в’язниці. Усім нададуть медичну допомогу та допоможуть відновитися.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Сьогодні, 22 листопада, додому повернули 31 українця, яких раніше утримували в Білорусі.

Серед них — люди віком від 18 до 58 років. Дехто з них перебуває в тяжкому стані, зокрема, має онкологічні захворювання.

Також додому повернулися жінки та чоловіки, яких раніше засудили до різних термінів ув’язнення — від 2 до 11 років.

У повідомленні Штабу зазначили:

“Визволені українці отримають усю необхідну медичну допомогу та реабілітацію”.

Поверненню українців з Білорусі та Росії сприяли США та президент Дональд Трамп.

Раніше ми розповідали, що голова Червоного Хреста Білорусі Дмитро Шевцов зізнався у депортації дітей з України. У МЗС закликають видати ордер на його арешт.