Евакуація дітей з Дружківської громади. Фото: Дружківська МВА

За останній тиждень Дружківську громаду покинули ще 50 дітей. Евакуацію малечі проводять кожного дня у співпраці з волонтерами, поліціянтами та рятувальниками.

Про це повідомили у Дружківській МВА.

За минулий тиждень — з 17 по 23 листопада — із прифронтової громади евакуювали 39 сімей, в яких виховують 50 дітей. За даними місцевої влади, ще 467 неповнолітніх поки не наважуються виїхати.

Як уточнили посадовці, родинам з дітьми пропонують розселення в Київській області. Зокрема, в Ірпені є “Центрі Надії та Відновлення” з модульними будинками. Мешкати там можна до трьох місяців.

Також можна розміститися у приватних будинках по всій Україні з пічним або газовим опаленням, з різними умовами та зручностями. Супровід та допомогу надають благодійники фонду Save Ukraine.

За допомогою в евакуації закликають звертатися за цими номерами телефонів:

+38 (099) 227-23-87;

+38 (050) 183-51-01;

0-800-333-129 (гаряча лінія Save Ukraine).

Нагадаємо, у серпні 2025-го через погіршення безпекової ситуації з Дружківки та ще чотирьох сіл Андріївської громади розпочали примусову евакуацію дітей. Малечу вивозять звідти у супроводі батьків або ж законних представників.