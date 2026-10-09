З Краматорська вивезли пам’ятник БМД-1, яка першою заїхала до міста у 2014 році

Евакуація пам'ятника БМД-1 у Краматорську. Фото: 7 корпус ДШВ

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7 корпус Десантно-штурмових військ разом зі спілкою ветеранів АТО евакуювали з Краматорська пам’ятник БМД-1, який майже шість років прикрашав міський Сквер Слави. Рішення ухвалили через російські обстріли, однак військові переконані, що машина ще повернеться на своє місце в мирному Краматорську.

Про це повідомили у пресслужбі 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ України.

Згаданий пам’ятник з’явився у Краматорську 14 жовтня 2020 року, на День захисника України. Його встановили на честь мужності та героїзму воїнів Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій та морської піхоти під час боїв на Сході.

“Це – бойова машина десанту, яка першою заїхала у Краматорськ при звільненні міста від проросійських бойовиків у 2014 році. Того ж дня в одному з боїв цю БМД-1 пошкодили. А усі члени екіпажу, за винятком водія, на жаль, загинули”, — уточнили у 7 корпусі ДШВ.

Там зазначили, що у 2020 році машину доставили до Краматорська бійці 81 бригади. Нині військові цієї ж бригади вивезли монумент.

“Проте десантники переконані — монумент обов’язково повернеться на своє законне місце у мирний Краматорськ”, — завершили у 7 корпусі.

Нагадаємо, меморіальна дошка Степана Чубенка, яку у 2016 році встановили на його рідній школі №12 в Краматорську, від вересня прикрашає стадіон “Авангард” у Рівному. Після початку відкритої війни цей пам’ятний знак тимчасово евакуювали українські військові.