З Краматорського району евакуювали ще 13 людей, серед них — двоє дітей

Евакуація з Краматорського району, вересень 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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Екіпаж “Білий Янгол” вивіз із Краматорського району ще 13 людей, серед них родина з двома дітьми та маломобільні мешканці. Під час одного з рейсів екіпаж атакував російський дрон.

Про це повідомили у ГУНП Донецької області.

Там розповіли, що з Іванівки “Білі Янголи” вивезли жінку з двома доньками — одній з них 10, а іншій 15 років. Як розповіла родина, російські дрони постійно кружляють над головою: у селі регулярно чути вибухи авіабомб:

“Дрони дзижчать так сильно, що серце зупиняється. Це вже просто небезпечно”.

Поліціянти передали сімʼю представника Червоного Хреста, які допоможуть їм облаштуватися в більш спокійному регіоні. Згодом екіпаж вирушив до Краматорська, який нещодавно віднесли до зони активних бойових дій. Звідти правоохоронці евакуйовували маломобільних жителів — щоденні обстріли там також змушують людей шукати безпечніше місце.

“Років 30 тут прожили. До останнього сиділи. А тепер усе кидаєш і їдеш, не знаєш куди. Бахає, таке страшне. Все тремтить. Нестерпно. І хто б думав, що на старості літ залишуся ні з чим”, — каже одна з евакуйованих літніх жінок.

Під час евакуації іншого маломобільного містянина на “Білих Янголів” націлився російський безпілотник. Однак правоохоронці змінили маршрут та змогли безпечно доставити чоловіка до визначеної локації.

У поліції запевнили, що порятунок з Донецької області триває та закликають місцеве населення виїздити. Звернутися по допомогу з цим можна за номером телефону: 102.

Нагадаємо, на 1 липня 2026 року в прифронтовій Краматорській громаді, за даними місцевої влади, проживала 53 431 людина. Це на 26 569 мешканців менше, ніж на 1 липня 2025 року. Скорочення населення на 33,2% відбулося на тлі погіршення безпекової ситуації на території громади.