Евакуація з Дружківки. Фото: ДСНС Донеччини

31 січня рятувальники евакуаційної групи “Фенікс” спільно з правоохоронцями вивезли з прифронтової Дружківки вісьмох мирних жителів. У місті попри небезпеку продовжують жити тисячі людей.

Про евакуаційну місію повідомили в Головному управлінні ДСНС Донецької області.

За минулу добу з прифронтової Дружківки до більш безпечного місця евакуювали вісьмох людей. Серед них — п’ятеро маломобільних мешканців, які потребували допомоги під час виїзду.

Евакуацію здійснила спеціальна евакуаційна група рятувальників “Фенікс” спільно з представниками Національної поліції.

Дружківка регулярно зазнає обстрілів, через що перебування цивільних у місті є небезпечним. Рятувальники закликають жителів прифронтових територій не зволікати з евакуацією та за можливості виїжджати до більш безпечних регіонів, щоб уберегти себе та своїх близьких.

Раніше ми писали, що на початку січня 2026 року у Дружківці фактично проживають близько 19,6 тисячі людей, а загалом на території всієї громади — близько 21,6 тисячі мешканців.