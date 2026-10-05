З жовтня на Донеччині зняли заборону на вилов раків: які вимоги до рибалок

Там пояснили, що наприкінці вересня на водоймах області завершився період обмежень на вилов річкових раків: його встановлювали на період їхньої другої линьки. Вже з цього місяця любительське рибальство членистоногих знову дозволи. Однак охочих закликають суворо дотримуватися відповідних правил:
- за добу одній людині можна впіймати 30 раків дозволеними засобами лову на водоймах загального користування;
- мінімальний розмір рака, який дозволили ловити у внутрішніх водоймах — 10 сантиметрів;
- не використовувати заборонені законодавством знаряддями лову раків;
- забороняється ручне збирання раків у темний час доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування.
Зазначимо, що за недотримання правил добування раків в Україні передбачають адміністративну або кримінальну відповідальність. Також на порушників накладають обов’язок відшкодувати завдані збитки рибному господарству — 3 332 гривні компенсації за кожен незаконно виловлений екземпляр.
Нагадаємо, на 2025 рік загальна площа пересохлих водойм на Донеччині сягала 7,76 квадратного кілометра — приблизно половина площі Сіверська. В окремому матеріалі ми дослідили, які саме водойми обміліли, та з’ясували можливі причини цього.