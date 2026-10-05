З жовтня на Донеччині зняли заборону на вилов раків: які вимоги до рибалок

Рак. Ілюстративне фото: Wikimedia

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З 1 жовтня на Донеччині знову дозволили любительське рибальство раків, однак охочі мають дотримуватися відповідних правил. Про них — читайте далі.

Про це повідомили у Департаменті агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької ОДА.