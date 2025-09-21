Щомісячні компенсації за електроенергію отримають жителі прифронтових громад. Ілюстративне фото: Freepik

З 1 жовтня 2025 року стартує нова програма допомоги для мешканців прифронтових громад. Родини із субсидіями та пільгами отримуватимуть додаткові кошти на оплату електроенергії разом із регулярними виплатами. Програма охопить понад 120 тисяч домогосподарств у кількох областях України, зокрема і в Донецькій.

Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів України.

Додаткові виплати передбачені для сімей, які проживають на територіях активних або потенційних бойових дій, де енергопостачання нестабільне.

За урядовим рішенням розмір допомоги залежатиме від категорії населеного пункту, соціального статусу родини та обсягів споживання. За попередніми підрахунками, йдеться про суми від 300 до 900 гривень щомісяця.

Подавати заяви окремо не потрібно. Призначення робитиме Пенсійний фонд автоматично.

Програма поширюється на понад 120 домогосподарств у Донецькій, Харківській, Запорізькій та Сумській областях, а також частково на Херсонщині.

Виплати припиняються, якщо:

родина виїде за межі прифронтової території чи за кордон;

втратить право на пільги чи субсидію;

житло буде зруйноване;

територія втратить статус зони активних бойових дій.

Фінансується програма коштом державного бюджету та міжнародної допомоги.

Нагадаємо, що для прифронтових регіонів України запустили 10-річну програму підтримки. Дата ухвалення постанови про компенсації за електроенергію збігається з інформацією про нову програму. Ймовірно, щомісячна допомога — це частина підтримки прифронтових регіонів України.