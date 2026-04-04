За 2025 рік довкілля Лиманської громади зазнало збитків через забруднення щонайменше на понад 54 млн грн

Територія залізничного вокзалу у Лимані, 2023 рік. Архівне фото: Вільне Радіо

Протягом 2025 року довкілля Лиманської громади продовжувало забруднюватися через активні бойові дії. За підсумками року у громаді нарахували 54,2 млн грн збитків через забруднення природи. Це на майже 8 млн грн більше, ніж у 2024 році (46,3 млн грн).

Про збитки журналісти Вільного Радіо дізналися зі “Стратегії розвитку Лиманської міської територіальної громади на період до 2027 року”.

Найбільше забруднення відбувається через обстріли, пожежі, вибухи та руйнування промислових і комунальних об’єктів.

Крім цього, посадовці Лиманської громади зазначають, що знищення військової техніки та накопичення побутових відходів утворюють сотні тонн сміття в громаді, що загрожує здоров’ю місцевих мешканців.

Втім, навіть ці дані можуть бути неповними.

“У зв’язку з тим, що територія громади і досі перебуває в зоні активних бойових дій, продовжується робота зі збору інформації щодо засмічення довкілля та природних ресурсів”, — зазначають у документі.

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, як Лиманська громада виживає в зоні боїв і працює з переселенцями. Тут залишаються понад 2,5 тисячі людей, а евакуація майже неможлива через обстріли й затоплені дамби.