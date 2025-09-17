Мапа України з кількістю компаній, які переїхали з кожного регіону. Інфографіка від Опендатаботу

За перші 8 місяців 2025 року 7988 українських компаній релокувалися до інших регіонів, зокрема з Донеччини вирішили виїхати 272 компанії. Втім, 175 фірм за цей період вирішили переїхати до прифронтової області.

Про це йдеться в публікації на сайті Опендатаботу.

Загалом від січня по серпень 2025-го в Єдиному державному реєстрі зафіксували 8345 разів, коли український бізнес переїздив по країні. Кількість таких переїздів, якщо порівнювати з попередніми роками спостережень, стабілізувалася та стала меншою, ніж до початку повномасштабної війни. Найпопулярнішим регіоном, куди виїздить бізнес, залишається Київ. Втім, зі столиці також найчастіше і переїжджають: 2909 проти 2252 випадків відповідно.

Кількість випадків переїзду переважає кількість компаній, які перемістилися, адже деякий бізнес за вісім місяців встиг релокуватися кілька разів.

До Донецької області за вісім місяців 2025 року переїхали 175 компаній. Серед регіонів, на території яких тривають активні бойові дії (Херсонщина, Запоріжжя, Донеччина, Луганщина, Харківщина та Сумщина) цей показник є одним із найменших. Менше компаній релокувалися тільки до Сумщини та Херсонщини.

Водночас найчастіше серед прифронтових регіонів фірми переїздили до Харківщини — загалом 742 (До Луганщини жодна компанія не переїхала, регіон практично повністю окупований російськими військами).

Найчастіше компанії-релоканти займаються оптовою торгівлею (31,5%), будівництвом (6%) та сільським господарством і мисливством (5,1%).

Нагадаємо, у Донецькій області за місяць не змінилася кількість підприємств, установ та організацій, які визнані критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в умовах воєнного часу. Такі суб’єкти в Україні мають привілей бронювання військовозобов’язаних співробітників від мобілізації. У Донецькій області їх досі 200. Журналісти Вільного Радіо вже розповідали, про які установи йдеться, в окремому матеріалі.