За час повномасштабного вторгнення в Андріївській громаді задокументували щонайменше 11 постраждалих серед жителів

За час повномасштабного вторгнення Росії в Андріївській громаді задокументували 11 цивільних постраждалих. Ілюстративне фото: ДСНС Донецької області

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З 24 лютого 2022 року до жовтня 2026 року внаслідок бойових дій на території Андріївської громади постраждали щонайменше 11 цивільних жителів. Із них двоє загинули, ще дев’ятеро дістали поранень. Дітей серед постраждалих немає.

Дані про постраждалих у громаді станом на 13 жовтня 2026 року журналісти Вільного Радіо отримали від Андріївської сільської військової адміністрації у відповідь на інформаційний запит.

Представники ВА зауважили, що наявні в них дані щодо постраждалих можуть бути неповними, адже через обстріли, руйнування та постійно переселення людей вести точний облік важко.

“Військова адміністрація систематизує наявну інформацію щодо всіх постраждалих жителів громади та передає її до обласної державної військової адміністрації і профільних департаментів”, — написали у відповідь Вільному Радіо.

Обліку переселенців, які виїхали з громади та могли постраждати через удари російської армії під час евакуації або на новому місці, адміністрація не веде.

Нагадаємо, з 1 вересня 2026 року тимчасово припинили роботу ясел-садка “Колосок” у селі Сергіївка Андріївської громади. Основна причина — у громаді значно поменшало дітей дошкільного віку. “Колосок” не працюватиме до завершення воєнного стану.