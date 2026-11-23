Катерина Шишкіна. Фото надане для Радіо Свобода

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо Катерину Шишкіну. Ще коли дівчинка ходила до початкової школи, через війну її сімʼї довелося залишити рідний Донецьк. Та за вісім років бойові дії наздогнали її вже на Київщині. Автівку, якою рідні намагалися знову виїхати з небезпеки, росіяни розстріляли з усіх боків.

Про Катерину Шишкіну розповіла її мати Юлія журналістам Радіо Свобода.

Вільне Радіо публікує історії загиблих під час російсько-української війни, аби вшанувати їхню пам’ять. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його (її) життя, ви можете заповнити анкету для рідних та знайомих загиблих або написати нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих. Це безкоштовно.

Катерина Шишкіна народилася 21 травня 2006 року в Донецьку. Дівчинку назвали на честь прабабусі. За спогадами матері, малеча росла слухняною: не вередувала, добре їла — а ще мала гарне здороровʼя.

Катерина Шишкіна в дитинстві. Фото надане для Радіо Свобода

Катя із дитинства любила малювати й обожнювала танці — пізніше стала займатися хіп-хопом. У перший клас вона пішла в Донецьку, але через російську гібридну агресію у 2014 році сімʼї довелося залишити рідне місто. Разом із батьками дівчинка оселилася в Бучі на Київщині.

“Ми з колишнім чоловіком виїхали з Донеччини швидше. Катю родичі привезли через кілька місяців. У дорозі донька бачила обстріли, багато вогню. Сильно злякалась. Потім — коли ми вже жили в Бучі, вона здригалася від гучних звуків. Запитувала: «Це бомблять?». Я відповідала: «Ні, доню, тут бомбити ніколи не будуть»”, — розповідає мама.

Спочатку Каті було складно адаптуватися на новому місці. Та згодом вона знайшла нових друзів, і їй стало легше. Мати згадує, що донька змалечку була дуже мудрою й могла давати близьким поради, мов доросла.

Дівчинці подобалося ходити по крамницях. Вона смачно готувала й любила виписувати нові рецепти. Разом із мамою купувала смачненьке й довго дивилася корейські серіали.

Катерина Шишкіна разом із мамою Юлією. Фото надане для Радіо Свобода

Уже на Київщині батьки дівчинки розлучилися. Згодом мати вийшла заміж удруге, і Катя швидко знайшла спільну мову зі своїм вітчимом Володимиром. Разом сімʼя почала жити в Гостомелі, де і зустріла повномасштабне вторгнення.

До початку березня 2022-го Катя з мамою і вітчимом переховувалася в підвалі приватного будинку. Дівчинка все казала, що не хоче помирати, що багато чого ще не спробувала в житті.

“А за добу до смерті (2 березня, — ред.) Катя сиділа, хиталась, схрестила ніжки і каже: «Завтра все закінчиться». Я запитала, що вона має на увазі. Катя відповіла: «І війна, і все скінчиться». Тоді я не надала цьому значення…» — каже її мати Юлія.

Катерина Шишкіна в підвалі будинку в Гостомелі. Фото надане для Радіо Свобода

Наступного дня до будинку сімʼї зайшли росіяни й стали забирати гроші та цінні речі. Катю, Юлію і Володимира вони не побачили. Окупанти пішли досить швидко, але сімʼя чула, що ті домовилися повернутися, тож одразу сіла до машини й поїхала, не збираючи речей.

Сімʼя вивісила на автівку біле полотно, але дорогою все одно боялася, що їх можуть розстріляти будь-якої миті. На одному з перехресть окупанти справді відкрили вогонь. Сімʼя виставила руки, показувала, що вони — цивільні, але росіяни почали обстрілювати автівку з різних сторін.

“Я кричала: «Вова, жени!». Але в нас уже були пробиті колеса. Дістались до ресторанного комплексу, де могли сховатись. Я відчинила задні двері автівки, кажу: «Катюшо, давай виходити». А вона сидить і говорить: «Мамо, у мене зі спини тече кров». Донька підняла куртку, а там – дірка…” — згадує Юлія.

Крім дівчинки, поранення отримав і Володимир. Сімʼї не вдавалося викликати швидку, але через друзів і завдяки селищному голові Гостомеля пізніше їх забрали військові української тероборони.

Сімʼю відвезли до лікарні в Бородянці. Каті куля пробила нирку, легеню й пройшла в черевну порожнину. Дівчинку забрали на операцію, а тим часом зашивали руку Володимира. Але за годину 15-річна Катя померла.

Поховали дівчинку за територією лікарні на подвірʼї місцевого дідуся. Тіло вклали в ковдру, дідусь прочитав молитву. Невдовзі Юлія з Володимиром виїхали з окупації закордон, щоб чоловік міг пройти реабілітацію.

Пізніше Катю перепоховали батько та бабуся. Нині дівчинка спочиває на Бучанському кладовищі, а її імʼя зазначене на меморіалі, присвяченому жертвам російських військових у Бучі.

Світла памʼять.