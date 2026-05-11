Наслідки російської атаки у Донецькій області 10 травня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Попри заяви про тимчасове припинення вогню з 9 по 11 травня російські військові минулої доби продовжували атакувати лінію фронту та житлові квартали в Донецькій області. Поліція зафіксувала за добу удари по 11 населених пунктах регіону, у деяких із них внаслідок російських атак є поранені серед цивільних мешканців.

За добу поранені щонайменше четверо цивільних

За даними поліції, за добу 10 травня під вогнем були міста Дружківка, Краматорськ, Костянтинівка та Слов’янськ, селища Біленьке, Малотаранівка та Олексієво-Дружківка, села Кіндратівка, Маяки, Софіїно-Лиман і Спасько-Михайлівка.

По Слов’янську вдарили дронами — поранена одна цивільна людина, пошкоджені два приватні будинки.

Через атаку російських дронів у Олексієво-Дружківці поранень зазнала одна людина, ще двоє — в Кіндратівці. Обидва населені пункти належать до Дружківської громади.

У Дружківці після влучання FPV-дронів зазнали руйнувань багатоквартирний та три приватні будинки, а в Краматорську — приватна оселя й цивільне авто.

Через російські удари по селу Маяки постраждали приватний будинок і автомобіль, у Біленькому — оселя й нежитлове приміщення, у Малотаранівці — цивільне авто.

Армійці країни-агресорки били й по Спасько-Михайлівці, там постраждала сільськогосподарська техніка.

За підрахунками поліції, за добу зазнали руйнувань 19 цивільних об’єктів, зокрема дев’ять житлових будинків.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін доповнив, що також влучання фіксували у Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади, там пошкоджені будинки.

Сили оборони відбили 37 штурмових дій у районі Покровська

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку українські військові відбили 13 спроб російських сил просунутися поблизу Зарічного, Дробишевого, Лимана, Ставків та Озерного;

у районах Рай-Олександрівки та Різниківки на Слов’янському напрямку Сили оборони України відбили п’ять спроб загарбників просунутися вперед;

російські військові тричі атакували позиції ЗСУ на Краматорському напрямку поблизу Федорівки Другої та Міньківки, а також у бік Заповідного;

поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки, Іллінівки та Іванопілля на Костянтинівському напрямку окупанти провели 12 атак;

на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 37 штурмів армійців країни-агресорки поблизу Торецького, Білицького, Покровська, Родинського, Гришиного, Котлиного, Удачного, Молодецького, Муравки та Новопідгородного, а також у бік Ганнівки, Мирного, Сергіївки та Новоолександрівки;

також російські сили двічі атакували поблизу Радісного та Олександрограда на Олександрівському напрямку .

