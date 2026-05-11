Попри заяви про тимчасове припинення вогню з 9 по 11 травня російські військові минулої доби продовжували атакувати лінію фронту та житлові квартали в Донецькій області. Поліція зафіксувала за добу удари по 11 населених пунктах регіону, у деяких із них внаслідок російських атак є поранені серед цивільних мешканців.
За даними поліції, за добу 10 травня під вогнем були міста Дружківка, Краматорськ, Костянтинівка та Слов’янськ, селища Біленьке, Малотаранівка та Олексієво-Дружківка, села Кіндратівка, Маяки, Софіїно-Лиман і Спасько-Михайлівка.
По Слов’янську вдарили дронами — поранена одна цивільна людина, пошкоджені два приватні будинки.
Через атаку російських дронів у Олексієво-Дружківці поранень зазнала одна людина, ще двоє — в Кіндратівці. Обидва населені пункти належать до Дружківської громади.
У Дружківці після влучання FPV-дронів зазнали руйнувань багатоквартирний та три приватні будинки, а в Краматорську — приватна оселя й цивільне авто.
Через російські удари по селу Маяки постраждали приватний будинок і автомобіль, у Біленькому — оселя й нежитлове приміщення, у Малотаранівці — цивільне авто.
Армійці країни-агресорки били й по Спасько-Михайлівці, там постраждала сільськогосподарська техніка.
За підрахунками поліції, за добу зазнали руйнувань 19 цивільних об’єктів, зокрема дев’ять житлових будинків.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін доповнив, що також влучання фіксували у Різниківці та Свято-Покровському Сіверської громади, там пошкоджені будинки.
