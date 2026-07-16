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Ще 1 333 удари по підконтрольній частині Донецької області зафіксувала поліція протягом доби 15 травня. Влучання фіксували на лінії фронту та в житлових кварталах регіону — серед цивільних є загиблі та поранені. Найбільше жертв було у Краматорській громаді.
Поліція за добу фіксувала удари по дев’яти населених пунктах Донецької області: містах Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ, селищах Біленьке, Малотаранівка, Новодонецьке, Райгородок та Ясна Поляна, а також по селу Адамівка.
По Ясній Поляні росіяни били з РСЗВ “Смерч” — там загинули троє цивільних мешканців, поранені ще троє. У селищі пошкоджені вісім будинків.
На Краматорськ скинули вісім 250-кілограмових авіабомб, а загалом по місту завдали 13 ударів за добу. Шестеро цивільних поранені, постраждали багатоквартирний будинок, магазин, три цивільні авто та об’єкт інфраструктури.
По Дружківці росіяни били з авіації, дронами з РСЗВ — поранені четверо людей, пошкоджені один багатоквартирний та два приватні будинки, а також об’єкт інфраструктури.
Одна людина також зазнала поранень в Адамівці після розриву FPV-дрона, там пошкоджений напівпричіп.
У Слов’янську внаслідок обстрілів пошкоджені 19 приватних будинків, у Біленькому та Райгородку — по одному, у Новодонецькому — цивільне авто. Малотаранівку росіяни атакували 250-кілограмовою авіабомбою, там зазнали руйнувань сім будинків у приватному сектору.
Загалом за добу, за даними поліції, зазнав руйнувань 51 цивільний об’єкт, з них 40 — житлові будинки.
Після опівночі росіяни завдали щонайменше 9 ударів по Краматорську та Біленькому. Поліція встановлює наслідки.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін зазначив, що також під вогнем було Молодіжне Новодонецької громади, там постраждало авто.
Нагадаємо, близько 39 тисяч людей залишаються у Словʼянській громаді на липень 2026-го, серед них — 2,8 тисячі дітей. Війська країни-агресорки зруйнували та пошкодили більш як половину багатоповерхівок, дісталося й обʼєктам інфраструктури. Водночас про гуманітарну катастрофу не йдеться — соціальні установи продовжують працювати.