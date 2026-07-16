Наслідки обстрілів на Донеччині за 15 липня 2026 року, мапа бойових дій у Донецькій області. Інфографіка: Вільне Радіо

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Ще 1 333 удари по підконтрольній частині Донецької області зафіксувала поліція протягом доби 15 травня. Влучання фіксували на лінії фронту та в житлових кварталах регіону — серед цивільних є загиблі та поранені. Найбільше жертв було у Краматорській громаді.

По області били дронами, авіабомбами та з РСЗВ

Поліція за добу фіксувала удари по дев’яти населених пунктах Донецької області: містах Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ, селищах Біленьке, Малотаранівка, Новодонецьке, Райгородок та Ясна Поляна, а також по селу Адамівка.

По Ясній Поляні росіяни били з РСЗВ “Смерч” — там загинули троє цивільних мешканців, поранені ще троє. У селищі пошкоджені вісім будинків.

На Краматорськ скинули вісім 250-кілограмових авіабомб, а загалом по місту завдали 13 ударів за добу. Шестеро цивільних поранені, постраждали багатоквартирний будинок, магазин, три цивільні авто та об’єкт інфраструктури.

По Дружківці росіяни били з авіації, дронами з РСЗВ — поранені четверо людей, пошкоджені один багатоквартирний та два приватні будинки, а також об’єкт інфраструктури.

Одна людина також зазнала поранень в Адамівці після розриву FPV-дрона, там пошкоджений напівпричіп.

У Слов’янську внаслідок обстрілів пошкоджені 19 приватних будинків, у Біленькому та Райгородку — по одному, у Новодонецькому — цивільне авто. Малотаранівку росіяни атакували 250-кілограмовою авіабомбою, там зазнали руйнувань сім будинків у приватному сектору.

Загалом за добу, за даними поліції, зазнав руйнувань 51 цивільний об’єкт, з них 40 — житлові будинки.

Після опівночі росіяни завдали щонайменше 9 ударів по Краматорську та Біленькому. Поліція встановлює наслідки.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін зазначив, що також під вогнем було Молодіжне Новодонецької громади, там постраждало авто.

Сили оборони зупинили 38 штурмів на Покровському напрямку

на Лиманському напрямку , за даними Генштабу ЗСУ, загарбники 12 разів намагалися вклинитися в оборону Сил оборони України, атакуючи у бік Лиману, Дробишевого та Озерного, а також поблизу Новоселівки та Ямполя;

поблизу Кривої Луки та Рай-Олександрівки, а також у районах Різниківки й Закітного окупанти 22 рази йшли на штурм на Слов’янському напрямку ;

чотири атаки провели російські військові в районі Никифорівки та Часового Яру на Краматорському напрямку ;

на Костянтинівському напрямку російські сили здійснили 30 атак у районах Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля та Софіївки, а також у бік Вільного, Торецького й Кучерового Яру;

на Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 38 штурмових дій росіян у районах Дорожнього, Новоолександрівки, Сухецького, Родинського, Гришиного, Удачного та Новосергіївки, а також у бік Білицького, Шевченка й Новопавлівки.

Нагадаємо, близько 39 тисяч людей залишаються у Словʼянській громаді на липень 2026-го, серед них — 2,8 тисячі дітей. Війська країни-агресорки зруйнували та пошкодили більш як половину багатоповерхівок, дісталося й обʼєктам інфраструктури. Водночас про гуманітарну катастрофу не йдеться — соціальні установи продовжують працювати.