Евакуація дітей з Миколаївської громади, лютий-березнь 2026-го. Ілюстративне фото: ГУНП Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Протягом другого місця 2026-го з Донеччини евакуювали приблизно 6.1 тис. людей — це більше, ніж було у січні. За поселенням у безкоштовних прихистках звернулися 194 жителі області.

Про це у відповідях на інформаційні запити Вільного Радіо повідомили у департаменті соціального захисту населення та у департаменті з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької обласної державної адміністрації.

“В ході проведення заходів з евакуації силами органів влади різних рівнів, а також добровольчих формувань та волонтерів, з підконтрольних українській владі територій Донецької області протягом лютого 2026 року евакуйовано близько 6.1 тис.. осіб цивільного населення”, — повідомили в ДонОДА.

У січні, нагадаємо, там звітували про евакуацію приблизно 5 750 людей за місяць. Темпи евакуації з регіону зросли

Розселяли переселенців у лютому у Львівській, Одеській, Кіровоградській, Полтавській, Волинській, Закарпатській, Хмельницькій, Тернопільській, Київській та Харківській областях, а також у шелтері БО “БФ “Спасемо Україну” (Київська область).

Нагадаємо, у перший тиждень березня 2026-го у Донецькій області зросла кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. У регіоні зафіксували ще понад 680 інфікованих — без COVID-19. Обійшлося без летальних випадків.